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В течение нескольких лет в Николаеве планируют построить два торговых центра.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Первый торговый центр хотят построить в районе Дормашины. Место строительства второго мэр не назвал, сославшись на коммерческую тайну.
— Знаю, что будет строиться еще один торговый центр, это пока что комерческая тайна. Не буду говорить, где он будет строиться и какого направления он будет. Но да, в Николаеве до конца года планируют начать строительство еще одного торгового центра, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что еще в 2016 году внештатный советник мэра заявил, что в Николаеве на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального скоро появится крупнейший в городе торговый центр. Позже эту информацию опровергли.
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В течение нескольких лет в Николаеве планируют построить два торговых центра.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Первый торговый центр хотят построить в районе Дормашины. Место строительства второго мэр не назвал, сославшись на коммерческую тайну.
— Знаю, что будет строиться еще один торговый центр, это пока что комерческая тайна. Не буду говорить, где он будет строиться и какого направления он будет. Но да, в Николаеве до конца года планируют начать строительство еще одного торгового центра, — рассказал Александр Сенкевич.
Напомним, что еще в 2016 году внештатный советник мэра заявил, что в Николаеве на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального скоро появится крупнейший в городе торговый центр. Позже эту информацию опровергли.