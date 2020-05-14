В течение нескольких лет в Николаеве планируют построить два торговых центра.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Первый торговый центр хотят построить в районе Дормашины. Место строительства второго мэр не назвал, сославшись на коммерческую тайну.

— Знаю, что будет строиться еще один торговый центр, это пока что комерческая тайна. Не буду говорить, где он будет строиться и какого направления он будет. Но да, в Николаеве до конца года планируют начать строительство еще одного торгового центра, — рассказал Александр Сенкевич.

Напомним, что еще в 2016 году внештатный советник мэра заявил, что в Николаеве на пересечении улицы 6-я Слободская и проспекта Центрального скоро появится крупнейший в городе торговый центр. Позже эту информацию опровергли.