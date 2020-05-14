Госпредприятие «Николаевский бронетанковый завод» восстановило 5 бронированных разведывательных дозорных машин БРДМ-2Л1 и передал их в распоряжение Отдельного президентского полка.

Об этом сообщает пресс-служба государственного концерна «Укроборонпром».

Машины отремонтировали в рамках оборонного госзаказа 2020 года. В ходе капитального ремонта установили новейшие средства навигации и связи, тепловизионную систему ночного управления; изменили расположение личного состава и улучшили эргономику машин за счет боковых люков с усиленным бронированием. Это ускоряет десантирование экипажа и упрощает эксплуатацию техники.

«В 2020 году Николаевский бронетанковый заработал с новым качеством. За первый квартал этого года на предприятии изготовлено и отремонтировано продукции на 31,5 миллиона гривен, что почти вдвое больше аналогичного периода прошлого года. Бронетанковый дивизион Концерна — один из самых мощных. Только с начала года бронетанковые предприятия «Укроборонпрома» передали вооруженным силам около 300 единиц техники. На сегодня в структуре оборонпрома бронетанковые предприятия — наиболее подготовленные для объединения в отраслевой холдинг, сейчас мы просчитываем различные сценарии и форматы этой новой бизнес-единицы и ждем принятия соответствующего законодательства, которое ускорит процесс трансформации», — рассказал Игорь Фоменко, заместитель Генерального директора «Укроборонпрома» по производству.

Отмечается, что уже два месяца «Николаевский бронетанковый завод» работает в особом режиме: на рабочие места допускается ограниченное количество критически важных специалистов, работа проходит с соблюдением дистанции и усиленными мерами безопасности и санитарно-гигиеническими мероприятиями.

Бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2 имеет повышенную проходимость и предназначена для ведения разведки и сопровождения конвоев, также служит для размещения специального вооружения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве планируют построить патрульные катера для пограничников.