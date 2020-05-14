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Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.
Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.
«СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам», — сказал Денис Малюська.
Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.
«Сейчас в Киеве открыты четыре камеры — двухместные, трехместные и четырехместные. В планах — мы будем их увеличивать, смотреть по цене. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров — ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах — невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять», — подчеркнул он.
По словам Дениса Малюськи, главная цель тюремной реформы — ресоциализация бывших узников.
Напомним, Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.
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Министерство юстиции планирует вывести за пределы городов следственные изоляторы, а земельные участки под ними сдавать в аренду частным инвесторам.
Об этом в интервью hromadske рассказал министр юстиции Денис Малюська.
По его словам, таким образом государство сэкономит средства для улучшения инфраструктуры пенитенциарной системы.
«СИЗО сконцентрированы в центре городов. Соответственно, стоимость аренды земельных участков велика. Мы сейчас разрабатываем документы для того, чтобы переносить их за пределы городов в обмен на строительство нормальных надлежащих сооружений. Земельные участки в центре городов мы будем отдавать частным инвесторам», — сказал Денис Малюська.
Также министр добавил, что ранее представленные платные камеры в ближайшие месяцы должны заработать во всех следственных изоляторах, что также принесет дополнительные средства.
«Сейчас в Киеве открыты четыре камеры — двухместные, трехместные и четырехместные. В планах — мы будем их увеличивать, смотреть по цене. И опять же, если сравнить СИЗО и учреждения, куда люди прибывают после приговоров — ситуация совершенно разная. В следственных изоляторах все гораздо хуже. Хотя на самом деле в следственных изоляторах — невиновные, а в тюрьмах сидят те, кто получили приговоры. Мы это будем менять», — подчеркнул он.
По словам Дениса Малюськи, главная цель тюремной реформы — ресоциализация бывших узников.
Напомним, Министерство юстиции открыло платные камеры с улучшенными условиями содержания в следственных изоляторах.