Об этом Смолий сообщил в интервью «BBC Украина».

— По предварительной договоренности, все суммы, которые мы обсуждали с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита, — заявил Смолий.

Отметим, что обычно МВФ перечисляет средства своих кредитов в международные золотовалютные резервы стран. Деньги из золотовалютных резервов государство не может тратить на финансирование бюджетных расходов. Ими распоряжается центральный банк (в Украине это НБУ) для того, чтобы поддерживать финансовую стабильность национальных валют.

Смолий также добавил, что в Нацбанке рассчитывают получить первый транш нового кредита МВФ уже в конце мая или в начале июня 2020 года. Ключевое условие для подписания новой кредитной программы — принятие «антиколомойского» закона — Украина уже выполнила.

Напомним, Украина рассчитывает получить первый транш средств от Международного валютного фонда (МВФ) в течение недели или двух.