Евросоюз не намерен вводить никаких дополнительных ограничений для защиты своих производителей в условиях коронакризиса, защитные механизмы будут действовать в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.

— ЕС не намерен вводить какие-либо спецограничения для защиты своего производства из-за COVID-19. Здесь нет никаких изменений, защитные механизмы применяются только в строгом соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной и с обязательствами ЕС в рамках ВТО, - рассказала Катарина Матернова.