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Евросоюз не намерен вводить никаких дополнительных ограничений для защиты своих производителей в условиях коронакризиса, защитные механизмы будут действовать в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.
— ЕС не намерен вводить какие-либо спецограничения для защиты своего производства из-за COVID-19. Здесь нет никаких изменений, защитные механизмы применяются только в строгом соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной и с обязательствами ЕС в рамках ВТО, - рассказала Катарина Матернова.
По ее словам, пандемия и карантин оказали влияние на торговлю между Украиной и ЕС. Пока еще нет статистических данных по марту и апрелю, однако похоже на то, что большинство секторов столкнулись с проблемами.
— Важная для Украины отрасль металлургии - одна из пострадавших больше всего. Впрочем, есть несколько исключений из этого тренда - это отдельные сельхозтовары, а также некоторые товары для борьбы с эпидемией, торговля которыми увеличилась, - отметила Катарина Матернова.
Ранее сообщалось, что падение мировой экономики из-за коронавируса, может быть даже хуже, чем самые пессимистичные прогнозы Международного валютного фонда.
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Евросоюз не намерен вводить никаких дополнительных ограничений для защиты своих производителей в условиях коронакризиса, защитные механизмы будут действовать в рамках ВТО и Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Об этом заявила замглавы гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова, сообщает Европейская правда.
— ЕС не намерен вводить какие-либо спецограничения для защиты своего производства из-за COVID-19. Здесь нет никаких изменений, защитные механизмы применяются только в строгом соответствии с Соглашением об ассоциации с Украиной и с обязательствами ЕС в рамках ВТО, - рассказала Катарина Матернова.
По ее словам, пандемия и карантин оказали влияние на торговлю между Украиной и ЕС. Пока еще нет статистических данных по марту и апрелю, однако похоже на то, что большинство секторов столкнулись с проблемами.
— Важная для Украины отрасль металлургии - одна из пострадавших больше всего. Впрочем, есть несколько исключений из этого тренда - это отдельные сельхозтовары, а также некоторые товары для борьбы с эпидемией, торговля которыми увеличилась, - отметила Катарина Матернова.
Ранее сообщалось, что падение мировой экономики из-за коронавируса, может быть даже хуже, чем самые пессимистичные прогнозы Международного валютного фонда.