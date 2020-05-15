|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|05:16
|Заход солнца:
|20:21
|Температура завтра:
|+17 C°
|Скорость ветра:
|2 м/с
|Восход солнца:
|05:09
|Заход солнца:
|20:39
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.5 грн
|26.85 грн
|EUR
|28.5 грн
|29 грн
Министерство инфраструктуры предлагает городам самостоятельно осуществлять габаритно-весовой контроль и получать часть денег от штрафов в местные бюджеты.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он сообщил, что сегодня, 15 мая, состоялось совещание с заместителем главы Министерства инфраструктуры и представителями Ассоциации городов Украины.
— Мы проговорили изменения в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. О том, чтобы коммунальные предприятия городов могли обеспечивать весовой контроль и получать деньги от штрафов за перевес, — сказал мэр.
Он отметил, что сейчас руководители городов прорабатывают предложения министерства.
— Фактически сегодня таких законов нет, мы обсудили все изменения. Сейчас мы на месте очень быстро обработаем все документы, предложенные министерством, и направим обратно в министерство, чтобы они генерировали постановление Кабинета Министров, — добавил Александр Сенкевич.
Городской голова подчеркнул, что местные бюджеты смогут получать 20% суммы штрафов за перевес.
— Мы сможем делать габаритно-весовой контроль на территории города и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Фактически — ограничивать одну из полос по высоте проезда фур, и они должны будут заезжать в определенное место, там взвешиваться и, в случае перевеса, автоматически будет выписываться штраф, 20% из которого будут уходить в местный бюджет, — пояснил он.
Ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявлял, что вместе с губернаторами Херсонской и Одесской областей хочет заменить существующие пункты габаритно-весового контроля в регионе автоматическими.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
Министерство инфраструктуры предлагает городам самостоятельно осуществлять габаритно-весовой контроль и получать часть денег от штрафов в местные бюджеты.
Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.
Он сообщил, что сегодня, 15 мая, состоялось совещание с заместителем главы Министерства инфраструктуры и представителями Ассоциации городов Украины.
— Мы проговорили изменения в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. О том, чтобы коммунальные предприятия городов могли обеспечивать весовой контроль и получать деньги от штрафов за перевес, — сказал мэр.
Он отметил, что сейчас руководители городов прорабатывают предложения министерства.
— Фактически сегодня таких законов нет, мы обсудили все изменения. Сейчас мы на месте очень быстро обработаем все документы, предложенные министерством, и направим обратно в министерство, чтобы они генерировали постановление Кабинета Министров, — добавил Александр Сенкевич.
Городской голова подчеркнул, что местные бюджеты смогут получать 20% суммы штрафов за перевес.
— Мы сможем делать габаритно-весовой контроль на территории города и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Фактически — ограничивать одну из полос по высоте проезда фур, и они должны будут заезжать в определенное место, там взвешиваться и, в случае перевеса, автоматически будет выписываться штраф, 20% из которого будут уходить в местный бюджет, — пояснил он.
Ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявлял, что вместе с губернаторами Херсонской и Одесской областей хочет заменить существующие пункты габаритно-весового контроля в регионе автоматическими.