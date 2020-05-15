Министерство инфраструктуры предлагает городам самостоятельно осуществлять габаритно-весовой контроль и получать часть денег от штрафов в местные бюджеты.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

Он сообщил, что сегодня, 15 мая, состоялось совещание с заместителем главы Министерства инфраструктуры и представителями Ассоциации городов Украины.

— Мы проговорили изменения в законодательстве, которые будут приняты в ближайшее время. О том, чтобы коммунальные предприятия городов могли обеспечивать весовой контроль и получать деньги от штрафов за перевес, — сказал мэр.

Он отметил, что сейчас руководители городов прорабатывают предложения министерства.

— Фактически сегодня таких законов нет, мы обсудили все изменения. Сейчас мы на месте очень быстро обработаем все документы, предложенные министерством, и направим обратно в министерство, чтобы они генерировали постановление Кабинета Министров, — добавил Александр Сенкевич.

Городской голова подчеркнул, что местные бюджеты смогут получать 20% суммы штрафов за перевес.

— Мы сможем делать габаритно-весовой контроль на территории города и в автоматическом режиме выписывать штрафы. Фактически — ограничивать одну из полос по высоте проезда фур, и они должны будут заезжать в определенное место, там взвешиваться и, в случае перевеса, автоматически будет выписываться штраф, 20% из которого будут уходить в местный бюджет, — пояснил он.

Ранее глава Николаевской ОГА Александр Стадник заявлял, что вместе с губернаторами Херсонской и Одесской областей хочет заменить существующие пункты габаритно-весового контроля в регионе автоматическими.