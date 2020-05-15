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Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда государственного имущества, и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского «Днеправиа» в государственную собственность.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на решение суда.
Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, по которому Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО «Галтера» в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций «Днеправиа».
Свой иск ФГИ мотивировал тем, что «Галтера» ненадлежаще исполнила обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.
Кроме того, по оценкам Фонда, «Галтера» внесла лишь 142,1 миллиона гривен ($5,3 миллиона) из предусмотренных 882,1 миллиона гривен ($33 миллиона) инвестиций до 31 декабря 2014 года для восстановления аэропорта «Днепропетровск».
В то же время, суд констатировал, что правительство поздно определило госорган, которому должны были передать имущество. С апреля 2014 года (то есть с начала АТО) аэропорт использовали военные, что не давало возможности реконструировать объект.
Напомним, компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.
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Верховный Суд отказался удовлетворить кассационную жалобу Фонда государственного имущества, и не вернул авиакомпанию Игоря Коломойского «Днеправиа» в государственную собственность.
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на решение суда.
Суд оставил без изменений решение Хозяйственного суда Киева, по которому Фонду госимущества отказали в удовлетворении иска против ООО «Галтера» в деле о расторжении договора купли-продажи 94,6% акций «Днеправиа».
Свой иск ФГИ мотивировал тем, что «Галтера» ненадлежаще исполнила обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства до 2 сентября 2014 года.
Кроме того, по оценкам Фонда, «Галтера» внесла лишь 142,1 миллиона гривен ($5,3 миллиона) из предусмотренных 882,1 миллиона гривен ($33 миллиона) инвестиций до 31 декабря 2014 года для восстановления аэропорта «Днепропетровск».
В то же время, суд констатировал, что правительство поздно определило госорган, которому должны были передать имущество. С апреля 2014 года (то есть с начала АТО) аэропорт использовали военные, что не давало возможности реконструировать объект.
Напомним, компания «Арлан», владельцами которой являются экс-собственники ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, выиграла в суде против банка 17,6 миллионов гривен.