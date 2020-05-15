15 мая состоялась встреча городского головы Львова Андрея Садового с представителями гостиничного и ресторанного бизнеса города относительно проблем и рисков, с которыми столкнулась туристическая отрасль из-за пандемии коронавируса. Во время встречи было принято решение направить к руководству государства письмо с предложением освободить туристическую отрасль Украины в 2020 году от уплаты всех налогов.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Вопрос туризма для города критический. Вы — работники той области, которая дала Львову большую рекламу и тысячи рабочих мест. Я получил от вас очень много вопросов, которые сводятся к одному: как город может помочь бизнесу, и государство будет помогать туристическом кластеру. Скажу вам всего одну цифру — в апреле мы недополучили в бюджет города 135 миллионов гривен. Это те средства, которые идут на зарплату медиков, учителей и тому подобное. У нас сегодня головная боль, за что платить зарплату. О бюджете развития я вообще молчу, его просто у нас не будет», — сказал Андрей Садовый.

Он отметил, что решил обратиться от города к руководству государства, чтобы в этом году туристическая отрасль Украины была освобождена от всех налогов.

«Хотим вместе с вами пролоббировать такое решение. Это продвижение, это работа для молодых людей. Если этого не будет, то эти молодые люди будут безработными или уедут на заработки за границу. То, что мы сами можем принять на своем уровне, в частности нулевая ставка аренды имущества, то ее в дальнейшем сохраняем. Туристический налог однозначно отменяем, ничего платить не нужно. С точки зрения налога на недвижимость или земельного налога, то этот вопрос регулируется государством, мы на это не имеем никакого влияния», — добавил мэр.

Ранее сообщалось, что из-за карантина бюджет Николаева не получил больше 40 миллионов гривен.