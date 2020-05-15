На 34 сессии, которая состоялась в пятницу, 15 мая, Одесский облсовет принял решение о внесении изменений в областную Программу развития агропромышленного комплекса на 2019-2023 годы.

Проект решения готовили специалисты Управления аграрной политики облгосадминистрации совместно с профильной депутатской комиссией облсовета, сообщает Укринформ.

— По подсчетам специалистов, в результате засухи аграрии Одесчины потеряют больше половины урожая озимых, а в южных районах могут погибнуть посевы более чем на 70% угодий. Общий ущерб агрофирм может достичь 15 миллиардов гривен. Частично компенсировать убытки предстоит выделением средств из областного бюджета. Однако область не справится с такой масштабной проблемой собственными силами — необходима срочная помощь от государства, — отметил руководитель Управления аграрной политики ОГА Иван Петрив.

По его словам, фермеры Одесчины посеяли в этом году озимые культуры почти на 12 миллионах гектаров, в том числе пшеницу - на 852 тыс. га, ячмень - на 580 тыс. га. Однако в южных районах Одесской области, по данным Гидрометцентра, в прошлом году зафиксировано 331 мм осадков, что в 3,6 раза меньше нормы. Еще больше ухудшилась ситуация в результате засушливой весны и заморозков. Из-за природных катаклизмов аграрии потеряют 52% урожая озимых: 40% озимой пшеницы, 80% озимого ячменя и 75% рапса.

Иван Петрив акцентировал, что ожидаемые валовые сборы озимых зерновых составят около 1-1,2 млн тонн - в 3,5 раза меньше по сравнению с 2019 годом. Разработанная специалистами и депутатами областная программа поддержки аграриев предусматривает частичную компенсацию стоимости электроэнергии, которую придется потратить на подачу воды для орошения угодий, и стоимости приобретения сельхозтоваропроизводителями базовых семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.

Как отметил председатель облсовета Сергей Паращенко, областной совет рассчитывает на поддержку аграриев со стороны Кабмина Украины.

— Если же наши обращения будут проигнорированы, мы готовы провести выездное заседание прямо под стенами Кабмина, чтобы донести до власти призывы о помощи, — подчеркнул председательствующий на сессии.

Накануне открытия 34-й сессии с состоянием посевов на полях Одесчины ознакомился заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, который уверил руководителей области, что ведущие специалисты ведомства в течение ближайших дней разработают алгоритм действий для оказания поддержки аграрному сектору экономики Одесской области.

Сессия приняла проекты решений «О внесении изменений в решение облсовета «Об утверждении региональной Программы развития агропромышленного комплекса Одесской области на 2019-2023 годы «Аграрная Одесчина», «Об утверждении региональной программы развития водного хозяйства Одесской области на период до 2021 года» и ряд других решений.

Напомним, ранее глава Одесской ОГА сообщил о сильнейшей засухе в регионе с 1947 года.