|Скорость ветра:
|4.8 м/с
|Восход солнца:
|05:12
|Заход солнца:
|20:24
|Температура завтра:
|+22 C°
|Скорость ветра:
|8 м/с
|Восход солнца:
|05:05
|Заход солнца:
|20:43
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.45 грн
|26.75 грн
|EUR
|28.45 грн
|28.95 грн
18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.
Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.
Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.
Постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.
В перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов необходимо для того, чтобы остановить спекуляции на товарах в условиях пандемии.
|
Непубличная зарплата директора Николаевского аэропортаЮрий Ягольник
|
День Победы: Праздник со слезами на глазахАнатолий Дюмин
|
Карантин накрився «Велюром», медреформа – Зеленським та Степановим, а два нардепи від СН – це сила!Станислав Мартиросов
18 мая вступило в силу постановление Кабинета министров о государственном регулировании цен на товары, которые имеют существенную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Госрегулирование будет осуществляться до окончания карантина путем декларирования изменения розничных цен в случае их увеличения.
Постановление правительства касается только розничных цен, изменение оптово-отпускных цен декларировать не нужно.
Субъекты хозяйствования должны декларировать намерение поднять розничную цену более чем на 5%.
Декларирование изменения розничных цен на товары будет осуществляться в электронном виде путем представления сведений с использованием квалифицированной электронной подписи в Госпродпотребслужбу через ее официальный сайт.
Постановлением от 22 апреля Кабинет министров ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.
В перечень социально значимых товаров правительство внесло гречку, сахар, пшеничная мука высшего сорта, макаронные изделия (вермишель из муки высшего сорта), пастеризованное молоко в пленке жирностью 2,5%, ржано-пшеничный хлеб, яйца категории С1, тушку куриную, минеральную воду без газа, сливочное масло жирностью 72,5%.
В перечень товаров противоэпидемического назначения попали лекарства, среди которых парацетамол, антисептики и дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты (медицинские маски, халаты).
Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что государственное регулирование цен на ряд социальных продуктов необходимо для того, чтобы остановить спекуляции на товарах в условиях пандемии.