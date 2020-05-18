Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 3 миллиона на капремонт тротуара по проспекту Центральному.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Департамент 15 мая объявил тендер на капитальный ремонт тротуара по проспекту Центральному от улицы Шоссейная до переулка Радио (непарная сторона) на площади 2564 м2 с ожидаемой стоимостью 2 миллиона 924 тысяч 977 гривен.

Срок выполнения работ до 1 сентября 2020 года.

Подрядчик должен будет провести работы по снятию асфальтобетонных покрытий дорог, демонтажу бетонных плит с заполнением швов песком, устройству дорожных корыт, установке бетонных поребриков, устройству основания тротуаров, укладке тактильной плитки при устройстве съездов для мало-мобильных групп населения, подготовке почвы под цветников, установке дополнительных столбиков сдерживающего действия и прочие.

Также подрядчик предоставляет гарантии на выполненные работы сроком на 5 лет с момента ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства городского совета Сергей Коренев рассказал, что в 2020 году в Николаеве планируют отремонтировать больше тротуаров, чем в прошлом.

Ранее департамент ЖКХ Николаевского горсовета заплатил 1,7 миллиона гривен фирме «ВАСТ-СЕРВИС+» за некачественно выполненные работы по ремонту тротуара по улице Садовой.