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Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.
Об этом сообщает Лига.
Накануне фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 7,5%, превысив показатель в $35 за баррель - максимум с середины апреля. Фьючерсы на WTI прибавили 10,9% - до $32,6 за баррель, ранее достигнув пика с середины марта.
Сегодня к 8:56 по Киеву, нефть Brent торгуется вблизи $35, WTI - около $32 за баррель.
— Оптимизм в отношении спроса в нефтяном уравнении способствовал дальнейшему росту цен, по мере возвращения спроса на бензин со снятием правительствами ограничительных мер, - рассказала старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масиу.
Июньский контракт на WTI истекает во вторник, но признаков того, что фьючерсы повторят исторический обвал апреля, нет, на фоне сигналов о восстановлении спроса на топливо.
Американские энергетические компании за неделю, завершившуюся 15 мая, сократили число нефтяных и газовых буровых установок до исторического минимума вторую неделю кряду.
— Учитывая, в частности, неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе, кажется маловероятным, что опасения по поводу (переполнения) нефтехранилищ восстановятся, - рассказал Майкл Маккарти, главный специалист по рыночной стратегии CMC Markets в Сиднее.
Напомним, что Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок в страну нефти из США.
Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.
Об этом сообщает Лига.
Накануне фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 7,5%, превысив показатель в $35 за баррель - максимум с середины апреля. Фьючерсы на WTI прибавили 10,9% - до $32,6 за баррель, ранее достигнув пика с середины марта.
Сегодня к 8:56 по Киеву, нефть Brent торгуется вблизи $35, WTI - около $32 за баррель.
— Оптимизм в отношении спроса в нефтяном уравнении способствовал дальнейшему росту цен, по мере возвращения спроса на бензин со снятием правительствами ограничительных мер, - рассказала старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масиу.
Июньский контракт на WTI истекает во вторник, но признаков того, что фьючерсы повторят исторический обвал апреля, нет, на фоне сигналов о восстановлении спроса на топливо.
Американские энергетические компании за неделю, завершившуюся 15 мая, сократили число нефтяных и газовых буровых установок до исторического минимума вторую неделю кряду.
— Учитывая, в частности, неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе, кажется маловероятным, что опасения по поводу (переполнения) нефтехранилищ восстановятся, - рассказал Майкл Маккарти, главный специалист по рыночной стратегии CMC Markets в Сиднее.
Напомним, что Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок в страну нефти из США.