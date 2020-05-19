Цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.

Об этом сообщает Лига.

Накануне фьючерсы на нефть марки Brent выросли более чем на 7,5%, превысив показатель в $35 за баррель - максимум с середины апреля. Фьючерсы на WTI прибавили 10,9% - до $32,6 за баррель, ранее достигнув пика с середины марта.

Сегодня к 8:56 по Киеву, нефть Brent торгуется вблизи $35, WTI - около $32 за баррель.

— Оптимизм в отношении спроса в нефтяном уравнении способствовал дальнейшему росту цен, по мере возвращения спроса на бензин со снятием правительствами ограничительных мер, - рассказала старший аналитик нефтяных рынков Rystad Energy Паола Родригес Масиу.

Июньский контракт на WTI истекает во вторник, но признаков того, что фьючерсы повторят исторический обвал апреля, нет, на фоне сигналов о восстановлении спроса на топливо.

Американские энергетические компании за неделю, завершившуюся 15 мая, сократили число нефтяных и газовых буровых установок до исторического минимума вторую неделю кряду.

— Учитывая, в частности, неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе, кажется маловероятным, что опасения по поводу (переполнения) нефтехранилищ восстановятся, - рассказал Майкл Маккарти, главный специалист по рыночной стратегии CMC Markets в Сиднее.

Напомним, что Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о начале поставок в страну нефти из США.