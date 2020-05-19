За 2019 и первый квартал 2020 годов «Укрзалізниця» не получила от местных органов власти больше полумиллиарда гривен компенсаций за перевозку льготников.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Местная власть вернула перевозчику за этот период лишь около 20% от общей суммы за услуги, предоставленные льготным категориям населения.

По словам и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Ивана Юрика, такая ситуация ставит под угрозу восстановление пригородного сообщения.

— Призываем местные органы самоуправления, с которыми заключены контракты, безотлагательно погасить задолженность. Это станет залогом своевременного и полного восстановления пригородного железнодорожного сообщения в ваших регионах после завершения карантина. «Укрзалізниця» всегда готова к диалогу и выполнению своих социальных обязанностей, однако это должно происходить на равных условиях и с соблюдением всех норм законодательства, - отметил Ивана Юрика.

В частности, за 2019 год уровень компенсации за перевозку льготников в пригородном сообщении составил 112 300 000 гривен (21,8%), долг - 403 400 000 гривен. В первом квартале 2020 ситуация с погашением убытков от льготных перевозок в пригородном сообщении только ухудшилась: компенсировано - 14 600 000 гривен (12,8%), долг - 99 100 000 гривен.

Лидерами антирейтинга по погашению долгов в 2019 году и первом квартале 2020 стали город Киев, не уплатило ничего с 59 миллионов гривен задолженности, Львовская область, которая должна железнодорожникам за указанный период 61 миллионов 400 тысяч гривен и Харьковская область - долг 61 200 000 гривен.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.