Коммунальное предприятие «Николаевэлектротранс» собирается закупить двери для вагона трамвая за 1,5 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Предприятие собирается закупить комплекты дверей входных для оборудования одного трамвайного вагона (передние, средние, задние двери) с ожидаемой стоимостью 1 миллион 527 тысяч 565 гривен. Отмечается, что закупаются комплекты дверей входных в вагон трамвая КТМ-М3-ВП.

Срок поставки товаров 60 дней с момента получения поставщиком предоплаты.

Установленный срок службы комплекта — 10 лет. Конструкция комплекта должна соответствовать требованиям в течение всего срока службы.

Комплект должен содержать: створки каждой двери, механизм крепления и движения створок, двигатель движения каждой створки, детали привода движения створок, средства электрической коммутации, блок управления который обеспечивает следующие алгоритмы безопасной работы, детали уплотнения створок, устройства замыкания-отпирания.

Напомним, что департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить почти 3 миллиона на капремонт тротуара по проспекту Центральному.