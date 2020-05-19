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Национальный банк Украины выпустит сувенирную банкноту из серебра по дизайну банкноты номиналом 1000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.
Уточняется, что сувенирная банкнота будет выпущена 20 мая. Она будет изготовлена из серебра 999,9 пробы и будет весить не менее 124,4 грамм.
При этом на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет ученого Владимира Вернадского, а на обратной стороне – здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Сувенирная банкнота будет выпущена тиражом в 300 экземпляров.
В Нацбанке сообщают, что банкноту будут продавать на электронном аукционе, о проведении которого уведомят дополнительно.
Напомним, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.
Национальный банк Украины выпустит сувенирную банкноту из серебра по дизайну банкноты номиналом 1000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.
Уточняется, что сувенирная банкнота будет выпущена 20 мая. Она будет изготовлена из серебра 999,9 пробы и будет весить не менее 124,4 грамм.
При этом на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет ученого Владимира Вернадского, а на обратной стороне – здание Президиума Национальной академии наук Украины.
Сувенирная банкнота будет выпущена тиражом в 300 экземпляров.
В Нацбанке сообщают, что банкноту будут продавать на электронном аукционе, о проведении которого уведомят дополнительно.
Напомним, что Национальный банк Украины выпустит памятную монету номиналом 5 гривен с изображением Николаевской астрономической обсерватории.