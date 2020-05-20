Совет ЕС одобрил предложение Европейской Комиссии выделить Украине 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи на преодоление экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение принято в среду по письменной процедуре в рамках заседания Совета ЕС по вопросам туризма.

Ожидается, что после этого Киев и Брюссель начнут переговоры в отношении будущего меморандума, в котором должны быть прописаны условия для выделения второго транша. Далее меморандум должен быть ратифицирован Верховной Радой Украины, после чего Украина получит первый транш в размере 600 миллионов евро, который является безоговорочным. Горизонтальным условием получения макрофинансовой помощи является обязательное сотрудничество с МВФ.

Предложение ЕК поддержал 15 мая Европейский парламент.

Украина является одной из 10 партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 миллиарда евро помощи. При этом Киеву будет выделена наибольшая сумма средств. Так, Албания получит 180 миллионов евро, Босния и Герцеговина - 250 миллионов евро, Грузия - 150 миллионов евро, Иордания - 200 миллионов евро, Косово - 100 милллионов евро, Молдова - 100 миллионов евро, Черногория - 60 миллионов евро, Северная Македония - 160 миллионов евро, Тунис - 600 миллионов евро.

Указанные средства будут предоставлены в течение 12 месяцев в форме займов на очень выгодных условиях, чтобы помочь этим странам покрыть их насущные, срочные потребности в финансировании. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия выделит больше 190 миллионов евро Украине на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.