|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:17
|Заход солнца:
|19:31
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:41
|Температура завтра:
|+20 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|27.1 грн
|27.55 грн
|EUR
|29.2 грн
|29.95 грн
Европейская комиссия выделит больше 190 миллионов евро Украине на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса Еврокомиссия мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Планируется выделить 80 миллионов евро на неотложные нужды и до 883 миллионов евро — на средние и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.
В рамках неотложной помощи планируется выделить в рамках всей программы 30 миллионов евро на поддержку сектора здравоохранения, куда входит работа со Всемирной организацией здравоохранения по поставке медицинских приборов и персонального оборудования, такого как вентиляторы, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Также предусматривается обучение медицинского и лабораторного персонала, повышение осведомленности во всех шести странах Восточного партнерства.
11,3 миллиона евро в рамках неотложной помощи планируется выделить на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Напомним, Facebook Inc. пообещала направить дополнительные $100 миллионов в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь
Европейская комиссия выделит больше 190 миллионов евро Украине на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
В рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса Еврокомиссия мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Планируется выделить 80 миллионов евро на неотложные нужды и до 883 миллионов евро — на средние и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.
В рамках неотложной помощи планируется выделить в рамках всей программы 30 миллионов евро на поддержку сектора здравоохранения, куда входит работа со Всемирной организацией здравоохранения по поставке медицинских приборов и персонального оборудования, такого как вентиляторы, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Также предусматривается обучение медицинского и лабораторного персонала, повышение осведомленности во всех шести странах Восточного партнерства.
11,3 миллиона евро в рамках неотложной помощи планируется выделить на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Напомним, Facebook Inc. пообещала направить дополнительные $100 миллионов в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь