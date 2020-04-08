Европейская комиссия выделит больше 190 миллионов евро Украине на борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В рамках своей глобальной реакции на вспышку коронавируса Еврокомиссия мобилизует пакет чрезвычайной поддержки для Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Планируется выделить 80 миллионов евро на неотложные нужды и до 883 миллионов евро — на средние и долгосрочные потребности по поддержке социального и экономического восстановления региона.

В рамках неотложной помощи планируется выделить в рамках всей программы 30 миллионов евро на поддержку сектора здравоохранения, куда входит работа со Всемирной организацией здравоохранения по поставке медицинских приборов и персонального оборудования, такого как вентиляторы, лабораторные комплекты, маски, защитные очки, халаты и защитные костюмы. Также предусматривается обучение медицинского и лабораторного персонала, повышение осведомленности во всех шести странах Восточного партнерства.

11,3 миллиона евро в рамках неотложной помощи планируется выделить на поддержку наиболее уязвимых слоев населения.

Напомним, Facebook Inc. пообещала направить дополнительные $100 миллионов в новостную индустрию, чтобы помочь СМИ преодолеть кризис, вызванный распространением новой коронавирусной инфекции.