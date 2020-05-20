Повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передаёт Интерфакс-Украина.

— То, что касается железнодорожных перевозок - повышения стоимости не будет. Мы прекрасно понимаем социальный эффект и важность этих перевозок, - рассказал Владислав Криклий во время брифинга по результатам заседания Кабинета министров в среду.

Говоря о маршрутных городских такси и автобусных перевозках, министр отметил, что повышения тарифов также не должно произойти.

— Она (цена – прим.) установлена на уровне городов и не должна увеличиваться. Разве, что город начнет пересматривать, чего бы мы не советовали, учитывая социальный аспект этого вопроса, - добавил Владислав Криклий.

Напомним, что о возобновлении рейсовых авиаперевозок можно говорить после 15 июня, поскольку аэропорты стран-партнеров остаются закрытыми.