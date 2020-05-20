О возобновлении рейсовых авиаперевозок можно говорить после 15 июня, поскольку аэропорты стран-партнеров остаются закрытыми.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

— О работе аэропортов и запуске рейсовых авиаперевозок. К этому вопросу мы вернемся, очевидно, после 15 июня, когда авиаперевозчики получат возможность вылетать и, соответственно, куда лететь. Потому что пока аэропорты наших стран-партнеров закрыты. Мы ведем диалог с авиаперевозчиками и пока есть общая позиция, раньше 15 июня нет смысла открывать работу аэропортов и запускать рейсовые перелеты, - рассказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что нерегулярные авиаперевозки работают, а также сегодня планируют увеличить количество международных рейсовых автобусов.

Напомним, что Кабинет министров Украины сегодня, 20 мая, утвердил решение о возобновлении работы общественного транспорта, метро и детских садов.