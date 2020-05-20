Суд Европейского союза вынес решение о том, что российский газопровод «Северный поток-2» должен действовать в соответствии с регулирования ЕС и не имеет права на исключение.

Об этом сообщает Украинская правда.

— Генеральный суд Европейского Союза объявляет, что действия, совершенные Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против Директивы 2019/692, которая распространяет определенные правила внутреннего рынка природного газа, на трубопроводы из третьих стран, являются недопустимыми, - говорится в решении суда.

Швейцарская компания Nord Stream AG, в которой российская компания ОАО «Газпром» имеет 51% акций, обладает и эксплуатирует трубопровод «Северный поток-1», обеспечивающий поток газа между Выборгом (Россия) и Люблином (Германия), вблизи Грейфсвальда (Германия). Строительство этого трубопровода было завершено в 2012 году, и он должен эксплуатироваться в течение 50 лет.

Швейцарская компания Nord Stream 2 AG, полностью принадлежит «Газпрому», отвечает за планирование, строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток-2», который проходит параллельно трубопроводу «Северный поток-1».

17 апреля 2019 Европарламент и Совет ЕС приняли Директиву об общих правилах внутреннего рынка природного газа. Эта директива вступила в силу 23 мая 2019 года. На дату вступления в силу работы по прокладке труб трубопровода «Северный поток-2», согласно заявлениям Nord Stream 2 AG, завершили на 95%.

— Генеральный суд отмечает, среди прочего, что Nord Stream AG не имел права эксплуатировать и/или продолжать эксплуатировать двойную трубопроводную систему «Северный поток-2», свободно от любых регуляторных ограничений ЕС, по крайней мере, что касается часть линии, которая находится на территории ЕС, в данном случае в территориальном море государства-члена, - говорится в решении.

Напомним, что Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении Северного потока-2 от правил газовой директивы ЕС.