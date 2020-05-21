По итогам 2020 года уровень бедности вырастет до 45%, что на 6,5% выше значения 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

В министерстве отмечают, что в течение последних трех лет Украина демонстрировала уверенный выход из кризиса: уровень бедности по абсолютному критерию (расходы ниже фактического прожиточного минимума) снизился с 58,6% в 2016 году до 43,2% в 2018 году.

Кроме того, мониторинг показателей бедности по данным девяти месяцев 2019-го также свидетельствует о положительной динамике. В частности, уровень бедности за этот период составил 41,4% против 45% в соответствующем периоде 2018 года.

При этом в Минсоцполитики признают, что пандемия COVID-19 внесла коррективы в показатели социально-экономического развития страны в 2020 году.

— Согласно прогнозу Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины по итогам 2019 года уровень бедности (по критерию затраты ниже фактического прожиточного минимума) ожидается на уровне 38,5%, что на 4,7 % пункта ниже значения 2018 года, а по итогам 2020 года уровень бедности возрастет до 45%, что на 6,5 % пункта выше значения 2019 года, - уточняют в Минсоцполитики.

Напомним, что Организация Объединенных Наций прогнозирует, что пандемия коронавируса сократит мировую экономику на 3,2% в этом году, а за чертой бедности окажутся более 34 миллиона человек.