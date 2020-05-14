Организация Объединенных Наций прогнозирует, что пандемия коронавируса сократит мировую экономику на 3,2% в этом году, а за чертой бедности окажутся более 34 миллиона человек.

Об этом говорится в докладе ООН.

Также ожидается, что из-за пандемии Covid-19 в течение следующих двух лет мир недосчитается около 8,5 триллиона долларов доходов. Однако в ООН уверены, что тяжелые последствия такой рецессии можно будет преодолеть, выведя международное сотрудничество на новый уровень.

Согласно докладу о положении и перспективах мировой экономики, развитые страны ждет отрицательный экономический рост — их ВВП сократится на 5%. Эти потери будут отчасти компенсированы лишь в 2021 году, когда экономика достигнет умеренного роста — на уровне 3,4%. Для развивающихся стран сокращение экономики в нынешнем году прогнозируют в среднем на уровне 0,7%. А мировая торговля в 2020 году сократится почти на 15%. Виной тому резкое сокращение мирового спроса и сбои в глобальных цепочках поставок.

Пандемия, вероятно, приведет к тому, что за чертой бедности в 2020 году окажутся свыше 34 миллионов человек, причем более половины прироста этого показателя придется на африканские страны. А долгосрочный прогноз показывает, что к 2030 году число живущих в условиях крайней нищеты вырастет еще на 130 миллионов. Пандемия особенно сильно ударила по людям, занятым на низкооплачиваемой работе, не требующей особых навыков, в то время как более квалифицированные работники пострадали меньше. Как результат, считают в ООН, в мире увеличится разрыв в доходах бедных и богатых — как людей, так и стран.

Обязательным условием оживления мировой деловой активности после пандемии должно стать укрепление международного сотрудничества. Оно особенно важно для сдерживания пандемии и оказания финансовой помощи странам, наиболее пострадавшим от кризиса.

Напомним, в Украине из-за коронавируса выросло число официально зарегистрированных безработных.