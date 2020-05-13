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В Украине из-за коронавируса выросло число официально зарегистрированных безработных.
Об этом в среду, 13 мая во время выступления в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Гордон.
— С 12 марта официально зарегистрированных безработных — 197 тысяч. Общее количество зарегистрированных лиц, которые получили статус безработного, по состоянию на 12 мая, по состоянию на вчера, — 486 764 человека, но практически каждую неделю это количество растет – люди активно регистрируются безработными, – сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что в планах правительства остается намерение создать в ближайшее время 500 тысяч новых рабочих мест.
Напомним, что в Украине уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице.
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В Украине из-за коронавируса выросло число официально зарегистрированных безработных.
Об этом в среду, 13 мая во время выступления в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет Гордон.
— С 12 марта официально зарегистрированных безработных — 197 тысяч. Общее количество зарегистрированных лиц, которые получили статус безработного, по состоянию на 12 мая, по состоянию на вчера, — 486 764 человека, но практически каждую неделю это количество растет – люди активно регистрируются безработными, – сказал Денис Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что в планах правительства остается намерение создать в ближайшее время 500 тысяч новых рабочих мест.
Напомним, что в Украине уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице.