В Украине уже около 7 тысяч работодателей подали документы для получения пособия по частичной безработице.

Об этом сообщают в пресс-службе Минэкономики.

Отмечается, что с 4 мая, то есть с начала анонсирования программы по частичной безработице, количество поданных пакетов документов на получение финансовой помощи уже составила 6 тысяч 873. Разработка проходит в ежедневном режиме и на сегодня уже принято 1 тысяча 715 положительных решений, что позволит обеспечить выплаты для 25 тысяч 777 работников. В стадии рассмотрения - 3 тысячи 339 пакетов документов и прием заявок активно продолжается.

— Только за первую неделю анонсирования программы по частичной безработице, за получением такой помощи обратились почти 7 тысяч работодателей. С каждым днем эта цифра увеличивается примерно на тысячу новых заявлений. Программа направлена на то, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в покрытии расходов на зарплату рабочим, которым было сокращено рабочее время, тем самым сохраняя рабочие места. В общем, на эту программу направлено 4,7 миллиарда гривен. Если мы будем понимать, что нужно больше, будем добавлять через перераспределение средств, - прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Для подачи документов и получения помощи по частичной безработице работодателям необходимо обращаться в центр занятости по месту уплаты ЕО.

Напомним, по информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничений в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.