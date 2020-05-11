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По информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП прошло селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля за месяц зарегистрировалось 140 тысяч новых безработных.
— Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, - говорится в сообщении.
Напомним, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.
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По информации Государственного центра занятости, в мае во время карантинных ограничениях в Украине зарегистрировались 140 тысяч новых безработных.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В ОП прошло селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.
По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля за месяц зарегистрировалось 140 тысяч новых безработных.
— Премьер-министр также сообщил, что, по информации Государственного центра занятости, в этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тысяч безработных. Чтобы помочь с выплатами людям, которые потеряли работу, Кабинет министров выделил шесть миллиардов гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, - говорится в сообщении.
Напомним, что Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что высокая заболеваемость медиков в стране коронавирусной инфекцией вызвана низким обеспечением их средств защиты.
|
За что воюет Кормышкин? За местное самоуправление или админресурс?Олег Деренюга
|
Новые "дорожные правила" для реки: что осталось за кадром законопроекта о речных перевозках?Николай Капацына
|
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|
Над нами проводят экспериментыМаксим Невенчанный