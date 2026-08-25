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Главная Новости Общество 12:43, 25 августа, 2026

В Николаеве наградили победителей городского диктанта

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрадаВ Николаеве подвели итоги городского диктанта. Фото: горсовет

В Николаеве подвели итоги и наградили победителей городского диктанта-2026, посвященного 125-летию Николаевского зоопарка. Мероприятие состоялось накануне Дня Независимости Украины в Центральной городской библиотеке им. М. Л. Кропивницкого.

Об этом сообщает Николаевский городской совет.

Первое место в языковой акции заняли Светлана Герасименко и Наталья Бондаренко. Второе место заняли Валентина Тарасова, Светлана Афонина и Анжелика Войлокова, а ещё девять участников получили отдельные награды за высокий уровень грамотности.

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрадаВ Николаеве подвели итоги городского диктанта. Фото: горсовет
У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрадаВ Николаеве подвели итоги городского диктанта. Фото городского совета

Победителей поздравили городской голова Александр Сенкевич, начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров и директор зоопарка Владимир Топчий, который выступил автором текста.

Всего в написании диктанта приняли участие 612 человек, из которых 74 написали текст очно в библиотеке, а 538 присоединились к акции онлайн. Организацию мероприятия обеспечили городской совет, управление по вопросам культуры, ТРК «МАРТ» и городской методический центр клубной работы.

У Миколаєві підбили підсумки міського диктанту. Фото міськрадаВ Николаеве подвели итоги городского диктанта. Фото: горсовет

Напомним, в июле 2026 года стало известно, что двое выпускников школ Николаева набрали по 400 баллов на НМТ, сдав на максимальный результат сразу по двум предметам. В целом же николаевские школьники получили в этом году 35 максимальных результатов по 200 баллов на Национальном мультипредметном тесте.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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