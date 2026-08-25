Николаевская область получит более ₴285 млн на текущий ремонт дорог

Ремонт дорог в Николаевской области. Архивное фото: НикВести

Николаевская область получит 285,5 млн гривен из резервного фонда государственного бюджета. Средства будут направлены на текущий ремонт и содержание поврежденных дорог местного значения.

Соответствующее распоряжение правительство приняло 21 августа, пишут «НикВести».

Всего из резервного фонда государственного бюджета на неотложные работы выделено почти 26 миллиардов гривен.

Так, более 24 миллиардов гривен получит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры. Эти средства будут направлены на ремонт и содержание поврежденных автомобильных дорог государственного значения.

Скриншот распоряжения правительства

Еще более 1,8 миллиарда гривен распределили между областными государственными и военными администрациями для ремонта и содержания дорог местного значения.

Следует отметить, что почти 150 миллионов гривен получит и Херсонская область.

Отчет об использовании выделенных средств необходимо представить до 29 декабря этого года.

Ранее сообщалось, что жители Малой Коренихи жалуются на разбитую дорогу в направлении Радостного Сада. Из-за многочисленных ям водителям приходится ехать медленно, постоянно маневрировать, а иногда — выезжать на встречную полосу.