«Приходится выезжать на встречную полосу», — жители Николаева жалуются на разбитую дорогу к Радсаду

Жители Малой Коренихи жалуются на разбитую дорогу в направлении Радостного Сада. Из-за многочисленных ям водителям приходится ехать медленно, постоянно маневрировать, а иногда — выезжать на встречную полосу.

Об этом «НикВести» рассказали местные жители и прислали фото дороги.

По их словам, проблемы начинаются уже на выезде из Малой Коренихи. Далее идет участок с лучшим покрытием, однако возле дач дорога снова превращается почти в сплошную полосу выбоин.

— Как только выезжаешь из Коренихи, начинаются ямы. Дорога очень разбита, поэтому ехать нужно медленно и осторожно. Люди часто выезжают на встречную полосу, чтобы их объехать. Потом какое-то время дорога более-менее нормальная, но возле дач — практически нет живого места. Вся дорога в ямах, и ты просто едешь и объезжаешь каждую из них, — рассказала местная жительница Татьяна.

Состояние дороги от Малой Коренихи в направлении Радостного Сада. Фото редакции «НикВести» предоставили читатели Состояние дороги от Малой Коренихи в направлении Радостного Сада. Фото редакции «НикВести» предоставили читатели Состояние дороги от Малой Коренихи в направлении Радостного Сада. Фото редакции «НикВести» предоставили читатели

На фотографиях, полученных редакцией, видны десятки выбоин: местами они идут одна за другой посреди полосы движения. Из-за этого проехать этот участок по прямой фактически невозможно — водителям приходится постоянно менять траекторию.

Напомним, «НикВести» показывали, что на въезде в Матвеевку образовались глубокие выбоины, а разрушенное покрытие фактически превратило дорогу в полосу препятствий.

После чего глава администрации Центрального района Александр Береза во время аппаратного совещания обратился к мэру с просьбой вмешаться в ситуацию из-за многочисленных жалоб жителей Матвеевки. Тогда Александр Сенкевич заявил, что дорога не находится на балансе города, а областная Служба восстановления в ответ на устное обращение сообщила об отсутствии средств. Мэр поручил подготовить официальное письмо по поводу ремонта дороги.

Впоследствии в Николаеве начали ямочный ремонт дороги, ведущей к микрорайону Матвеевка Центрального района. Вопрос о её состоянии подняли во время аппаратного совещания в городском совете с участием журналистов.