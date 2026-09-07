 На ремонт трассы «Николаев – Доманевка – Березки» потратят ещё ₴106 млн

  • понедельник

    7 сентября, 2026

  • 12.8°
    Преимущественно ясно

    Николаев

  • 7 сентября , 2026 понедельник

  • Николаев • 12.8° Преимущественно ясно

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Общество 7:00, 07 сентября, 2026

На ремонт трассы «Николаев – Доманевка – Березки» потратят ещё ₴106 млн

Стан дороги у Миколаївській області, архівне фото «НикВести»Состояние дороги в Николаевской области, архивное фото «НикВести»

На ремонт 10 километров трассы «Николаев — Домановка — Березки» дополнительно планируется потратить 106,3 миллиона гривен.

Заказчик — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Этот участок дороги — от 60-го до 70-го километра — уже ремонтируют. В июне 2026 года Служба восстановления заключила договор с компанией «Техно-Буд-Центр» на сумму 246,7 миллиона гривен.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

В ходе работ выяснилось, что обочины требуют более серьезного ремонта, чем планировалось изначально. Из-за разрушений и неровностей там необходимо дополнительно подготовить грунт, обустроить основу и обеспечить водоотвод. Эти работы не были учтены при первой закупке, говорится в обосновании дополнительной закупки услуг.

Также на дороге дополнительно планируется уложить пять сантиметров асфальтобетона. В Службе восстановления объясняют, что новое покрытие должно сделать дорогу более безопасной и продлить срок её эксплуатации. Гарантия на него составит четыре года.

За дополнительные работы «Техно-Буд-Центру» планируют заплатить ещё 106,3 миллиона гривен. Это 43,1% от стоимости первого договора.

Подрядчик должен завершить работы до 20 декабря 2027 года.

Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области объявила тендер на дополнительный ремонт трассы Т-15-06 «Николаев — Домановка — Березки» на сумму 133 миллиона гривен. Речь идет о 16,2 километрах — на участке от 43+850 до 60+094 километра.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Дороги

«Водители ездят по привычке, а не по ПДД», — в мэрии будут разбираться с дорожными знаками в Николаеве
В Николаеве ищут подрядчика, который почти за ₴9 млн отремонтирует проезды на Океановской
Перекресток улиц Обсерваторной и Шевченко в Николаеве будет частично перекрыт с 5 сентября
Реклама
Читайте также:
новости
Директора Николаевской областной больницы Шабильянову могут уволить: она попросила приостановить рассмотрение вопроса

Дарина Мельничук
новости
Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

Дарина Мельничук
новости
Между мифами, космосом и реальностью: в Николаеве открылась выставка Сергея Рослякова

Алина Квитко
новости
В Николаеве фестиваль «PivdenFest» объединил местные бренды и благотворительный сбор средств для военных

Алина Квитко
новости
В Николаеве планируют демонтировать бетонные блоки и парковочные барьеры, которые незаконно установили во дворах

Юлия Лукьяненко
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Дороги

Перекресток улиц Обсерваторной и Шевченко в Николаеве будет частично перекрыт с 5 сентября
В Николаеве ищут подрядчика, который почти за ₴9 млн отремонтирует проезды на Океановской
«Водители ездят по привычке, а не по ПДД», — в мэрии будут разбираться с дорожными знаками в Николаеве

«Мы не сидим, сложа руки», — заместитель главы Херсонской ОВА о разрушении ТЭЦ

Директора Николаевской областной больницы Шабилянову могут уволить

10 часов назад

Комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству поддержала перераспределение 5 тонн топлива, выделенного больницам Николаевской области на случай отключений электроэнергии

Главное сегодня