На ремонт трассы «Николаев – Доманевка – Березки» потратят ещё ₴106 млн
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- Юлия БойченкоРепортер
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На ремонт 10 километров трассы «Николаев — Домановка — Березки» дополнительно планируется потратить 106,3 миллиона гривен.
Заказчик — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.
Этот участок дороги — от 60-го до 70-го километра — уже ремонтируют. В июне 2026 года Служба восстановления заключила договор с компанией «Техно-Буд-Центр» на сумму 246,7 миллиона гривен.
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В ходе работ выяснилось, что обочины требуют более серьезного ремонта, чем планировалось изначально. Из-за разрушений и неровностей там необходимо дополнительно подготовить грунт, обустроить основу и обеспечить водоотвод. Эти работы не были учтены при первой закупке, говорится в обосновании дополнительной закупки услуг.
Также на дороге дополнительно планируется уложить пять сантиметров асфальтобетона. В Службе восстановления объясняют, что новое покрытие должно сделать дорогу более безопасной и продлить срок её эксплуатации. Гарантия на него составит четыре года.
За дополнительные работы «Техно-Буд-Центру» планируют заплатить ещё 106,3 миллиона гривен. Это 43,1% от стоимости первого договора.
Подрядчик должен завершить работы до 20 декабря 2027 года.
Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области объявила тендер на дополнительный ремонт трассы Т-15-06 «Николаев — Домановка — Березки» на сумму 133 миллиона гривен. Речь идет о 16,2 километрах — на участке от 43+850 до 60+094 километра.
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