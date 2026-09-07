На ремонт трассы «Николаев – Доманевка – Березки» потратят ещё ₴106 млн

Состояние дороги в Николаевской области, архивное фото «НикВести»

На ремонт 10 километров трассы «Николаев — Домановка — Березки» дополнительно планируется потратить 106,3 миллиона гривен.

Заказчик — Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области, пишут «НикВести» со ссылкой на данные системы Prozorro.

Этот участок дороги — от 60-го до 70-го километра — уже ремонтируют. В июне 2026 года Служба восстановления заключила договор с компанией «Техно-Буд-Центр» на сумму 246,7 миллиона гривен.

В ходе работ выяснилось, что обочины требуют более серьезного ремонта, чем планировалось изначально. Из-за разрушений и неровностей там необходимо дополнительно подготовить грунт, обустроить основу и обеспечить водоотвод. Эти работы не были учтены при первой закупке, говорится в обосновании дополнительной закупки услуг.

Также на дороге дополнительно планируется уложить пять сантиметров асфальтобетона. В Службе восстановления объясняют, что новое покрытие должно сделать дорогу более безопасной и продлить срок её эксплуатации. Гарантия на него составит четыре года.

За дополнительные работы «Техно-Буд-Центру» планируют заплатить ещё 106,3 миллиона гривен. Это 43,1% от стоимости первого договора.

Подрядчик должен завершить работы до 20 декабря 2027 года.

Напомним, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области объявила тендер на дополнительный ремонт трассы Т-15-06 «Николаев — Домановка — Березки» на сумму 133 миллиона гривен. Речь идет о 16,2 километрах — на участке от 43+850 до 60+094 километра.