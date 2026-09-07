 В течение суток россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками

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Главная Новости Оборона 7:50, 07 сентября, 2026

В течение суток россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками

Наслідки обстрілу Миколаївщині. Ілюстраційне фото: НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

В течение 6 сентября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed/Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По предварительной информации, в результате атак повреждений и пострадавших нет.

Напомним, что за сутки до этого в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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