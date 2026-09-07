В течение суток россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В течение 6 сентября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed/Гербера».
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
По предварительной информации, в результате атак повреждений и пострадавших нет.
Напомним, что за сутки до этого в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.
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