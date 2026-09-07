В течение суток россияне атаковали Николаевскую область беспилотниками

Последствия обстрела Николаевской области. Иллюстративное фото: НикВести

В течение 6 сентября российские войска атаковали Николаевскую область ударными беспилотниками «Shahed/Гербера».

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

По предварительной информации, в результате атак повреждений и пострадавших нет.

Напомним, что за сутки до этого в результате атаки в Галициновской громаде погиб водитель, был поврежден грузовой автомобиль и возник пожар. Также в Николаеве были повреждены два многоквартирных дома, восемь грузовых автомобилей и два троллейбуса.