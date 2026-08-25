 Николаев планирует более ₴900 млн публичных инвестиций на следующие три года: больше всего — на транспорт

  • вторник

    25 августа, 2026

  • 20.6°
    Переменная облачность

    Николаев

  • 25 августа , 2026 вторник

  • Николаев • 20.6° Переменная облачность

Клуб

Все права защищены Законами Украины. Перепечатка материалов только со ссылкой на источник
© 2009-2026 Свидетельство о регистрации газеты НикВести ID: R-40-00984

Главная Новости Самоуправление 8:33, 25 августа, 2026

Николаев планирует более ₴900 млн публичных инвестиций на следующие три года: больше всего — на транспорт

Будівля Миколаївської міської ради, фото «НикВести»Здание Николаевского городского совета, фото «НикВести»

В Николаеве подготовили план государственных инвестиций на следующие три года. В нем определено, какие городские проекты и сферы будут приоритетными в 2027–2029 годах и на какое финансирование они смогут рассчитывать.

Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Государственные инвестиции — это средства государственного или местного бюджета, которые направляются не на текущие расходы города, а на его развитие: например, строительство и восстановление школ, больниц, дорог, водопроводов, закупку транспорта или другого оборудования.

i Поддержи тех, кто каждый день держит город в курсе

Клуб НикВести — место, где читатель и редакция по одну сторону.

Участники имеют закрытый чат, эксклюзивную рассылку о закулисье жизни журналистов, видят новости раньше других и влияют на изменения.

Присоединяйся. Вместе сохраняем город светлым

by phone
by card
lock icon Безопасная оплата

Получателем пожертвований является ОО «Николаевский медиа хаб» (ЕГРПОУ 45160758). Совершая пожертвование, вы подтверждаете, что сумма не подлежит возврату и может быть использована ОО на реализацию ее уставной деятельности, в том числе на поддержку независимой журналистики и создание общественно значимого контента. Публичная оферта.

На 2027 год в плане предусмотрен предельный объем государственных инвестиций в размере 309,6 миллиона гривен, на 2028 год — 302 миллиона гривен, а на 2029 год — 300 миллионов гривен. В сумме это около 911,6 миллиона гривен за три года.

Это не означает, что все эти средства уже распределены между конкретными объектами. Документ определяет общие финансовые рамки и направления, по которым город планирует реализовывать инвестиционные проекты в течение следующих трех лет.

Крупнейшее направление в плане — транспорт, на который в течение трех лет предусмотрено около 386 миллионов гривен.

В число приоритетов вошли закупка общественного транспорта, обновление трамваев, развитие троллейбусного депо и модернизация тяговой подстанции. В этом же направлении предусмотрены реконструкция и ремонт городских дорог.

Привет! Я — Юлия Бойченко, автор этого материала.

Спасибо за внимание к нашим текстам — это важно для команды НикВести.

Мы регулярно публикуем глубокие материалы для тех, кто хочет разобраться в теме и дойти до сути.

У нас есть десятки примеров, когда наша журналистика вместе с читателями влияла на ситуацию и меняла её.

Присоединяйтесь к Клубу читателей НикВести — поддержите независимую журналистику, которая имеет значение.

 

Вступить в Клуб НикВести
Юлия Бойченко

Второе по объему направление — образование, на которое в плане предусмотрено 178,2 миллиона гривен. Среди приоритетов — укрытия в школах и детских садах, восстановление и модернизация учебных заведений, ремонт столовых, обустройство лабораторий и учебных кабинетов, закупка оборудования и школьных автобусов. Отдельно предусмотрены проекты, которые должны сделать учреждения менее зависимыми от перебоев с электроэнергией.

Еще 111,3 миллиона гривен планируется направить на городскую инфраструктуру. Это направление охватывает водопроводные и канализационные сети, теплоснабжение, тротуары, ливневую канализацию, уличное освещение и остановки. Также среди приоритетов — парки и скверы, детские и спортивные площадки, обращение с отходами и убежища.

Отдельные направления касаются медицины и жилья. На медицинскую сферу в трехлетнем плане предусмотрено 87,3 миллиона гривен. Среди возможных проектов — обновление больниц, закупка оборудования и замена лифтов.

На жилищную сферу предусмотрено 78,3 миллиона гривен. К приоритетам отнесли, в частности, восстановление многоэтажных домов, поврежденных российскими обстрелами, ремонт жилого фонда и развитие социального арендного жилья.

Также в плане есть проекты в сферах энергетики, культуры, спорта, цифровизации, социальной защиты и гражданской безопасности.

Проект решения должны рассмотреть на заседании исполкома 26 августа. После утверждения информацию об определенных направлениях и объемах финансирования должны внести в систему DREAM.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал повторное обращение в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования для города.

Автор
Юлия Бойченко
Юлия Бойченко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2018 года, специализируется на политике, реформах, контроле решений органов местного самоуправления и теме восстановления, победительница журналистского конкурса ИСАР Единение в 2024 году.

Последние новости про: Бюджет Николаева

«Переносим на конец года», — Сенкевич объяснил низкие показатели исполнения бюджета Управлением капитального строительства
«Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года», — секретарь горсовета Фалько
В местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴1,3 млрд единого налога
Реклама
Читайте также:
новости
Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

Юлия Лукьяненко
новости
«Двор превратился в смесь грязи и камней», — жители Николаева жалуются на состояние территории после работ водоканала

Дарина Мельничук
новости
Тариф на вывоз мусора в Южноукраинске планируют повысить

Юлия Лукьяненко
новости
В Новом Буге дополнительно потратят почти ₴10 млн на солнечную электростанцию для водоканала

Алена Коханчук
новости
Зеленский отметил Гранатурова и еще ряд николаевцев по случаю Дня Независимости

Алена Коханчук
0
Обсуждение

Чтоб присоединиться к комментариям, на сайте НикВести

Вступить в Клуб НикВести
Вы можете отменить в любой момент Payment systems

Последние новости про: Бюджет Николаева

В местные бюджеты Николаевской области поступило более ₴1,3 млрд единого налога
«Николаеву грозит остановка работы бюджета в конце года», — секретарь горсовета Фалько
«Переносим на конец года», — Сенкевич объяснил низкие показатели исполнения бюджета Управлением капитального строительства

С сентября 45 школ Николаева планируют работать в очном формате, ещё 12 — в дистанционном

Исполком Николаева снова рассмотрит тарифы на стоянку судов в спортшколах «Атлант» и «Олимп»

В течение суток на Николаевскую область нанесли удары с помощью «Шахедов»