Николаев планирует более ₴900 млн публичных инвестиций на следующие три года: больше всего — на транспорт

Здание Николаевского городского совета, фото «НикВести»

В Николаеве подготовили план государственных инвестиций на следующие три года. В нем определено, какие городские проекты и сферы будут приоритетными в 2027–2029 годах и на какое финансирование они смогут рассчитывать.

Об этом говорится в проекте решения исполнительного комитета Николаевского городского совета, пишут «НикВести».

Государственные инвестиции — это средства государственного или местного бюджета, которые направляются не на текущие расходы города, а на его развитие: например, строительство и восстановление школ, больниц, дорог, водопроводов, закупку транспорта или другого оборудования.

На 2027 год в плане предусмотрен предельный объем государственных инвестиций в размере 309,6 миллиона гривен, на 2028 год — 302 миллиона гривен, а на 2029 год — 300 миллионов гривен. В сумме это около 911,6 миллиона гривен за три года.

Это не означает, что все эти средства уже распределены между конкретными объектами. Документ определяет общие финансовые рамки и направления, по которым город планирует реализовывать инвестиционные проекты в течение следующих трех лет.

Крупнейшее направление в плане — транспорт, на который в течение трех лет предусмотрено около 386 миллионов гривен.

В число приоритетов вошли закупка общественного транспорта, обновление трамваев, развитие троллейбусного депо и модернизация тяговой подстанции. В этом же направлении предусмотрены реконструкция и ремонт городских дорог.

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Второе по объему направление — образование, на которое в плане предусмотрено 178,2 миллиона гривен. Среди приоритетов — укрытия в школах и детских садах, восстановление и модернизация учебных заведений, ремонт столовых, обустройство лабораторий и учебных кабинетов, закупка оборудования и школьных автобусов. Отдельно предусмотрены проекты, которые должны сделать учреждения менее зависимыми от перебоев с электроэнергией.

Еще 111,3 миллиона гривен планируется направить на городскую инфраструктуру. Это направление охватывает водопроводные и канализационные сети, теплоснабжение, тротуары, ливневую канализацию, уличное освещение и остановки. Также среди приоритетов — парки и скверы, детские и спортивные площадки, обращение с отходами и убежища.

Отдельные направления касаются медицины и жилья. На медицинскую сферу в трехлетнем плане предусмотрено 87,3 миллиона гривен. Среди возможных проектов — обновление больниц, закупка оборудования и замена лифтов.

На жилищную сферу предусмотрено 78,3 миллиона гривен. К приоритетам отнесли, в частности, восстановление многоэтажных домов, поврежденных российскими обстрелами, ремонт жилого фонда и развитие социального арендного жилья.

Также в плане есть проекты в сферах энергетики, культуры, спорта, цифровизации, социальной защиты и гражданской безопасности.

Проект решения должны рассмотреть на заседании исполкома 26 августа. После утверждения информацию об определенных направлениях и объемах финансирования должны внести в систему DREAM.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич инициировал повторное обращение в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования для города.