 Николаевская область выращивает до 7% подсолнечника в Украине

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Главная Новости Общество 11:42, 25 августа, 2026

Николаевская область выращивает до 7% подсолнечника в Украине

Украина даже в условиях полномасштабной войны выращивает больше зерновых и масличных культур, чем требуется для внутреннего потребления. На долю Николаевской области приходится около 3–4 % общеукраинского производства зерновых и около 7% подсолнечника.

Об этом рассказали ученые и представители аграрного сектора в комментарии «Суспільне Миколаїв».

По словам доктора сельскохозяйственных наук, заведующей кафедрой растениеводства и садово-паркового хозяйства Николаевского национального аграрного университета Антонины Панфиловой, в 2024 году в Украине собрали около 54 миллиона тонн зерновых культур. Это почти на 50% больше потребностей внутреннего рынка.

В то же время продовольственная независимость означает не только достаточные объемы производства. Важны доступ населения к качественным и безопасным продуктам, стабильность их производства и доступные цены. В частности, молочной и животноводческой продукции в Украине производят недостаточно.

Миколаївщина забезпечує 7% виробництва соняшнику в Україні. Фото суспільне МиколаївНиколаевская область обеспечивает 7% производства подсолнечника в Украине. Фото: «Суспиjne» Николаев
Миколаївщина забезпечує 7% виробництва соняшнику в Україні. Фото суспільне МиколаївНиколаевская область обеспечивает 7% производства подсолнечника в Украине. Фото: «Суспиwne» Николаев

Панфилова считает, что Украину правильнее называть продовольственно самодостаточной по ключевым стратегическим видам сельскохозяйственной продукции. Для укрепления независимости, по её словам, необходимо развивать перерабатывающую промышленность, внедрять ресурсосберегающие технологии и повышать устойчивость аграрного производства к последствиям войны и изменениям климата.

Важную роль в продовольственной безопасности играет и экспорт сельскохозяйственной продукции. Директор семеноводческого хозяйства Надежда Иванова отметила, что аграрный сектор обеспечивает более трети валютной выручки Украины. Экспорт позволяет аграриям продолжать работу и поддерживает поступления в государственный бюджет.

Украина обладает благоприятными условиями для выращивания различных культур благодаря различиям в почвах, климате, количестве осадков, солнечном свете и температуре. Доля нишевых культур увеличивается, однако зерновые остаются важной составляющей производства.

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В то же время, по словам кандидата экономических наук, руководителя Николаевского отделения «Союза экономистов Украины» Алексея Мирошниченко, ни одна страна не может полностью обеспечивать себя всеми товарами без импорта. В открытой конкурентной экономике потребители могут выбирать более дешевую или более качественную импортную продукцию.

Доля продовольственной продукции в украинском экспорте после начала полномасштабной войны выросла вдвое. По итогам 2025 года она составила 56%, или более 22,5 миллиарда долларов. Это связано, в частности, со значительным сокращением экспорта другой продукции, в том числе химической и металлургической.

Доктор политических наук, профессор кафедры политологии Национального университета «Киево-Могилянская академия» Наталья Николаенко считает продовольственную независимость составной частью способности государства самостоятельно обеспечивать свои потребности. Она также подчеркнула необходимость защищать украинских агропроизводителей при привлечении международной помощи и инвестиций.

По данным аграрных ученых, несмотря на войну Украина сохраняет достаточные объемы производства основных зерновых и масличных культур для внутреннего потребления, в то же время по отдельным видам продукции, в частности молочной и животноводческой, страна зависит от импорта.

Напомним, в августе 2026 года стало известно, что в Великобритании исследователи выращивают овощи на глубине 1100 метров под землей, в бывшей шахте. Ученые проверяют, способно ли подземное земледелие сделать производство продуктов питания более стабильным и менее зависимым от погодных условий.

Автор
Тамила Ксенжик
Тамила Ксенжик
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2026 года, специализируется на культуре, политике и фоторепортажах. С 2024 года получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы по специальности «Журналистика».

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