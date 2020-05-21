Начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что после заключения договоров больниц области с Национальной службой здоровья Украины, медучреждениям не хватает 250 миллионов на содержание.

Об этом сегодня, 21 мая, шла речь в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.

Отвечая на вопрос депутата облсовета Татьяны Демченко, Павел Георгиев заявил, что больницам Николаевской области после заключения договоров с НСЗУ не хватает на содержание 250 миллионов гривен, а ситуация является настолько плачевной из-за пандемии COVID-19.

— В письмах, которые мы предоставляли на Министерство охраны здоровья, сумма 250 миллионов гривен... Наши лечебные учреждения на сегодняшний день все, за исключением обласного центра реабилитации, законтрактовались с Национальной службой здоровья и если бы не карантин, то я думаю, что ситуация не была бы такой плачевной. У нас уже 2 месяца как прекращена плановая госпитализация и наши коммунальные некоммерческие предприятия, кто могли зарабатывать, они этого пока не могут, - рассказал Павел Георгиев.

Он добавил, что 45 миллионов гривен дополнительно было выделено на Николаевскую областную инфекционную больницу.

В свою очередь, глава комиссии по вопросам здравоохранения депутат облсовета Николай Лучный отметил, что выплаты за оказываемые больницами услуги в контрактах с Национальная служба здоровья занижены.

— Мы знаем, что средства от Национально службы пойдут, но мы знаем, что цифры её занижены, - заявил Николай Лучный.

Начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА акцентировал, что в будущем будут внесены изменения в тарифы НСЗУ и больницы смогут «нормально и эффективно работать».

— МОЗ, Кабинет Министров, внесут изменения в тарифы — раз. Немного изменят подход к кадровому обеспечению, который сегодня требует НСЗУ и таким образом позволят нашим больницам не выживать, а нормально и эффективно работать. - подытожил Павел Георгиев.

Также начальник облздрава подчеркнул, что среди областных больниц две заключили договора с НСЗУ на условиях, благодаря котором учреждения «немножечко в плюсах».

Напомним, что главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

Первомайская городская центральная многопрофильная больница вступила во второй этап реформирования и одной из первых в Украине заключила контракт с Национальной службой здоровья Украины.