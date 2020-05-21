Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.

Об этом она заявила сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.

Она отметила, что в больницах, в которых с НСЗУ были заключены по несколько договоров, не существует проблем с выплатами средств. Однако 500 тысяч, которые получает инфекционная больница по заключению двух пакетов, недостаточно.

– На сегодняшний день мне не хватает 1,9 миллионов гривен за май. Даже если мы подпишем этот COVID-пакет, то подписан он будет не раньше июня. Но это не те расчёты, потому что кто-то думает, что мы получим миллионы. Вся наша больница это одна бригада, у нас нет 10 анестезиологов, максимум, что мы можем получить это 500 тысяч. Вы понимаете, что такое 500 тысяч — это ничто! - заявила Светлана Федорова.

Также она добавила, что помимо денег на зарплаты нужно содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии бывшим сотрудникам больницы.

– Помимо зарплаты мне надо содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии, а если я не буду платить, у меня будут штрафы. В ущерб своим сотрудникам я плачу налог на землю, льготные выплаты. Средства от НСЗУ съедаются содержанием учреждения. В апреле мы сэкономили, два отделения не получили надбавку, было мало людей. Сегодня во всех отделениях лежат больные на коронавирус. За счет субвенции из госбюджета нам выделили только 2 миллиона, при том, что я просила 5,5 на зарплаты. Еще 600 тысяч потратились с НСЗУ. Еще 1,5 я сэкономила, но нам не хватает, чтобы заплатить за май. Я готова перед вами на колени встать, чтоб нам заплатили. Неважно, 25 или 30 человек, мы работаем. Я кому не позвоню – Одесса, Киев, Херсон, говорят: «А у нас лежат (средства, - прим.) до декабря». Я спрашиваю: «А если не будет коронавируса?». А у них проголосовали так, - подчеркнула главврач.

Светлана Федорова расссказала, что и в следующем месяце возникнет проблема с выплатами медикам – за июнь ей не хватает 4,3 миллионов гривен из нужных 5,5 миллионов.

– За июнь мне не хватает 4,3 миллиона, потому что с 5 миллионов мне дали только 1 миллион, на май дали 2 миллиона. Не знаю, кто это считает, почему все думают, что у меня будет пакет, может и будет, но сегодня его нет, а через неделю заработная плата. И я вновь обращаюсь к вам, дайте мне возможность выплатить зарплату. Мы заключили два договора с НСЗУ, один это амбулаторный пакет, 21 тысяча гривен в месяц. Много, да? Стационарный пакет – 1,6 миллионов в месяц, при потребности только на зарплату 5,5 миллионов. Эти два пакета даже не содержание учреждения. Мы не опорная больница, там, где заключили по 8 пакетов, все хорошо. Мы не можем зарабатывать, мы не будем делать цистоскопию, - сказала Светлана Федорова.

Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.

Напомним, в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.