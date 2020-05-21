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Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.
Об этом она заявила сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
Она отметила, что в больницах, в которых с НСЗУ были заключены по несколько договоров, не существует проблем с выплатами средств. Однако 500 тысяч, которые получает инфекционная больница по заключению двух пакетов, недостаточно.
– На сегодняшний день мне не хватает 1,9 миллионов гривен за май. Даже если мы подпишем этот COVID-пакет, то подписан он будет не раньше июня. Но это не те расчёты, потому что кто-то думает, что мы получим миллионы. Вся наша больница это одна бригада, у нас нет 10 анестезиологов, максимум, что мы можем получить это 500 тысяч. Вы понимаете, что такое 500 тысяч — это ничто! - заявила Светлана Федорова.
Также она добавила, что помимо денег на зарплаты нужно содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии бывшим сотрудникам больницы.
– Помимо зарплаты мне надо содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии, а если я не буду платить, у меня будут штрафы. В ущерб своим сотрудникам я плачу налог на землю, льготные выплаты. Средства от НСЗУ съедаются содержанием учреждения. В апреле мы сэкономили, два отделения не получили надбавку, было мало людей. Сегодня во всех отделениях лежат больные на коронавирус. За счет субвенции из госбюджета нам выделили только 2 миллиона, при том, что я просила 5,5 на зарплаты. Еще 600 тысяч потратились с НСЗУ. Еще 1,5 я сэкономила, но нам не хватает, чтобы заплатить за май. Я готова перед вами на колени встать, чтоб нам заплатили. Неважно, 25 или 30 человек, мы работаем. Я кому не позвоню – Одесса, Киев, Херсон, говорят: «А у нас лежат (средства, - прим.) до декабря». Я спрашиваю: «А если не будет коронавируса?». А у них проголосовали так, - подчеркнула главврач.
Светлана Федорова расссказала, что и в следующем месяце возникнет проблема с выплатами медикам – за июнь ей не хватает 4,3 миллионов гривен из нужных 5,5 миллионов.
– За июнь мне не хватает 4,3 миллиона, потому что с 5 миллионов мне дали только 1 миллион, на май дали 2 миллиона. Не знаю, кто это считает, почему все думают, что у меня будет пакет, может и будет, но сегодня его нет, а через неделю заработная плата. И я вновь обращаюсь к вам, дайте мне возможность выплатить зарплату. Мы заключили два договора с НСЗУ, один это амбулаторный пакет, 21 тысяча гривен в месяц. Много, да? Стационарный пакет – 1,6 миллионов в месяц, при потребности только на зарплату 5,5 миллионов. Эти два пакета даже не содержание учреждения. Мы не опорная больница, там, где заключили по 8 пакетов, все хорошо. Мы не можем зарабатывать, мы не будем делать цистоскопию, - сказала Светлана Федорова.
Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
Напомним, в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.
Главный врач Николаевской инфекционной больницы Светлана Федорова заявила, что ей не хватает 1,9 миллиона гривен, чтобы выплатить врачам зарплату за май.
Об этом она заявила сегодня, 21 мая, в ходе комиссии Николаевского облсовета по вопросам здравоохранения, пишут НикВести.
Она отметила, что в больницах, в которых с НСЗУ были заключены по несколько договоров, не существует проблем с выплатами средств. Однако 500 тысяч, которые получает инфекционная больница по заключению двух пакетов, недостаточно.
– На сегодняшний день мне не хватает 1,9 миллионов гривен за май. Даже если мы подпишем этот COVID-пакет, то подписан он будет не раньше июня. Но это не те расчёты, потому что кто-то думает, что мы получим миллионы. Вся наша больница это одна бригада, у нас нет 10 анестезиологов, максимум, что мы можем получить это 500 тысяч. Вы понимаете, что такое 500 тысяч — это ничто! - заявила Светлана Федорова.
Также она добавила, что помимо денег на зарплаты нужно содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии бывшим сотрудникам больницы.
– Помимо зарплаты мне надо содержать учреждение, много средств уходит на льготные пенсии, а если я не буду платить, у меня будут штрафы. В ущерб своим сотрудникам я плачу налог на землю, льготные выплаты. Средства от НСЗУ съедаются содержанием учреждения. В апреле мы сэкономили, два отделения не получили надбавку, было мало людей. Сегодня во всех отделениях лежат больные на коронавирус. За счет субвенции из госбюджета нам выделили только 2 миллиона, при том, что я просила 5,5 на зарплаты. Еще 600 тысяч потратились с НСЗУ. Еще 1,5 я сэкономила, но нам не хватает, чтобы заплатить за май. Я готова перед вами на колени встать, чтоб нам заплатили. Неважно, 25 или 30 человек, мы работаем. Я кому не позвоню – Одесса, Киев, Херсон, говорят: «А у нас лежат (средства, - прим.) до декабря». Я спрашиваю: «А если не будет коронавируса?». А у них проголосовали так, - подчеркнула главврач.
Светлана Федорова расссказала, что и в следующем месяце возникнет проблема с выплатами медикам – за июнь ей не хватает 4,3 миллионов гривен из нужных 5,5 миллионов.
– За июнь мне не хватает 4,3 миллиона, потому что с 5 миллионов мне дали только 1 миллион, на май дали 2 миллиона. Не знаю, кто это считает, почему все думают, что у меня будет пакет, может и будет, но сегодня его нет, а через неделю заработная плата. И я вновь обращаюсь к вам, дайте мне возможность выплатить зарплату. Мы заключили два договора с НСЗУ, один это амбулаторный пакет, 21 тысяча гривен в месяц. Много, да? Стационарный пакет – 1,6 миллионов в месяц, при потребности только на зарплату 5,5 миллионов. Эти два пакета даже не содержание учреждения. Мы не опорная больница, там, где заключили по 8 пакетов, все хорошо. Мы не можем зарабатывать, мы не будем делать цистоскопию, - сказала Светлана Федорова.
Ранее главный врач Николаевской областной инфекционной больницы Светлана Федорова рассказала, что выплатила заработную плату работникам медучреждения, несмотря на угрозы со стороны Николаевской облгосадминистрации.
Напомним, в Николаеве и области за месяц вырос долг по заработным платам перед работниками различных предприятий.