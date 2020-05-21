Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит 1,5 миллиона гривен на дезинфекцию жилого фонда.

Информация об этом опубликована в системе публичных закупок ProZorro.

Департамент ЖКХ 20 мая заключил договор на дезинфекцию подъездов в многоэтажках Николаева за 1,5 миллиона гривен с частным предпринимателем Игорем Гриценко из Кировоградской области.

Отмечается, что подрядчик должен будет провести дезинфекцию многоэтажек на площади 833 тысяч 334 м2, в том числе 264 тысяч 900 м2 ОСББ.

Согласно тендерному заданию, период выполнения работ с момента подписания договора до 1 сентября 2020 года.

Дезинфекция должна проходить методом орошения с использованием гидропульта или распылителя жидкости, её периодичность: не менее двух раз в пять дней. Подрядчик должен устанавливать специальные знаки о проведении дезинфекции, чтобы не отравить население и животных. Также должны использоваться максимально безопасные методы для проведения работ и обязаны не позже, чем через пять часов после подачи заявки, выполнить дезинфекцию.

Напомним, что начальник управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации Павел Георгиев заявил, что после заключения договоров больниц области с Национальной службой здоровья Украины, медучреждениям не хватает 250 миллионов на содержание.