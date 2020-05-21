Витовский, Первомайский, Новоодесский районы и город Первомайск Николаевской области до сих пор не выплатили «Укрзалізниці» компенсацию за перевозку льготников.

Об этом сообщает пресс-служба филиала «Одесская железная дорога» АО «Укрзалізниця».

Отмечается, что за 3 месяца 2020 года поезда пригородного сообщения регионального филиала перевезли 601,1 тысячи пассажиров льготных категорий на сумму 13,3 миллиона гривен. Из них получена компенсация от городских и районных администраций в размере 4,7 миллиона гривен, или 35,3% от необходимой суммы.

«Руководство филиала постоянно проводит встречи и направляет соответствующие письма во все районные, городские государственные администрации и объединенные территориальные общины для решения вопросов компенсационных выплат и избежания задолженности», — отметили в компании.

Примечательно, что наивысший процент компенсации по филиалу «Одесская железная дорога» наблюдается в Николаевской области — больше 50%. Однако, как отмечают в «Укрзалізниці», в 2020 году от Витовского, Первомайского, Новоодесского районов и города Первомайск вообще не поступало средств.

По Одесской области процент компенсации составляет 35,6%, непосредственно по городу Одесса — 38,1%. Непростая ситуация сложилась по Белгород-Днестровскому, Балтскому, Березовскому, Лиманскому, Куяльницкому, Любашевскому, Тарутинскому районах и Белгород-Днестровску, где несмотря на согласованные договоры, компенсацию за проезд льготных категорий граждан филиал пока не получил. Плохое состояние по Ананьевскому и Овидиопольскому районам, где компенсация не выплачивается в течение уже трех лет.

Один из самых низких показателей компенсации по Винницкой области (в пределах филиала) — 2,7%.

По Херсонской области компенсация на уровне 16,5%. Совсем не возмещен ущерб в 2020 году от Каланчацкого и Великоалександрийского районов.

«Региональный филиал «Одесская железная дорога» ежегодно несет огромные убытки, обеспечивая пригородные пассажирские перевозки. Только за 2019 в филиале констатировали 684 миллионов гривен убытков в пригородном сообщении. Уровень убыточности ярко иллюстрирует процент покрытия расходов доходами — этот показатель составляет 14,3%, то есть с каждой вложенной гривны возвращается только 14 копеек», — добавили в компании.

В «Укрзалізниці» подчеркнули, что недополучение средств не позволяет в полном объеме обеспечить приобретение запасных частей, проведение своевременных и качественных ремонтных работ и негативно влияет на техническое состояние подвижного состава, который нуждается в постоянном обновлении.

Напомним, Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что «Укрзалізниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок.