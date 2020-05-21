Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что «Укрзалізниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок.

Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, с 22 мая в Украине возобновляет работу общественный транспорт, в том числе пригородный. С 1 июня в Украине возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки.

— Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции «Киев-Пассажирский» уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтировано пригородный вокзал, - отметил министр.

Напомним, Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.