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Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что «Укрзалізниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, с 22 мая в Украине возобновляет работу общественный транспорт, в том числе пригородный. С 1 июня в Украине возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки.
— Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции «Киев-Пассажирский» уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтировано пригородный вокзал, - отметил министр.
Напомним, Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что «Укрзалізниця» готова к возобновлению пассажирских перевозок.
Об этом сообщают в пресс-службе Министерства инфраструктуры.
Как сообщалось ранее, с 22 мая в Украине возобновляет работу общественный транспорт, в том числе пригородный. С 1 июня в Украине возобновляются железнодорожные пассажирские перевозки.
— Уже с 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки в дальнем сообщении. Карантин дал время, чтобы подготовиться к приему пассажиров. На станции «Киев-Пассажирский» уже демонтировано МАФы, установлена современная система видеонаблюдения, полностью отремонтировано пригородный вокзал, - отметил министр.
Напомним, Кабинет министров Украины установил в стране с 22 мая по 22 июня адаптивный карантин.