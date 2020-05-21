Тендер на закупку новых троллейбусов для Николаева планируют объявить в ближайшие несколько дней.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Троллейбусы будут покупать за кредитные средства, выделенные Европейским банком реконструкции и развития.

По словам Владимира Евтушенко, эпидемия коронавируса сказалась на сроках объявления тендера на покупку транспорта:

— Я думаю, что в ближайшее время будет все-таки проведен тендер. Мы уже всю документацию отработали, остались там какие-то технические вопросы по тендеру. Мы уже на выходе и в ближайшее время это произойдет. Будут у нас троллейбусы. Единственное, что проблема коронавируса отодвинула не только Украину, она отодвинула всю Европу — это ведь деньги, риски, это банки. Очевидно, эти два месяца тоже не прошли бесследно. Мы уже на выходе, каждый день общаемся с ЕБРР. Со своей стороны электротранс, управление транспорта города все вопросы решили. Будет объявлен тендер в ближайшие дни, — рассказал Владимир Евтушенко.

Ранее сообщалось, что Николаев в год сможет получать по 20 троллейбусов из 60 запланированных.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич заявил, что в Министерстве финансов Украины возобновили работу по получению кредитов ЕБРР и ЕИБ на закупку общественного транспорта.

Ранее Александр Сенкевич рассказал, что Антимонопольный комитет Украины предоставил предварительные выводы относительно кредита от Европейского банка реконструкции и развития на покупку 60 троллейбусов.

Депутаты Николаевского горсовета со второй попытки на сессии согласовали заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов и постройку троллейбусных линий, на 20 миллионов евро.