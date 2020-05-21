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Международный валютный фонд поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.
Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг заявил, что фонд приветствует принятие законопроекта, «учитывая высокую цену, которую Украина и налогоплательщики заплатили при решении проблем с обанкротившимися банками в прошлом», пишет Левый Берег.
Он напомнил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.
По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.
Как сообщалось, сегодня 21 июня, президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.
Международный валютный фонд поздравил Украину с принятием законопроекта о банках, который запрещает возвращать обанкротившиеся банки их бывшим владельцам.
Представитель МВФ Джерри Райс на брифинге в четверг заявил, что фонд приветствует принятие законопроекта, «учитывая высокую цену, которую Украина и налогоплательщики заплатили при решении проблем с обанкротившимися банками в прошлом», пишет Левый Берег.
Он напомнил, что Украина и МВФ собираются договориться о 18-месячной программе stand-by, которая поможет Украине справиться с вызовами коронавирусного кризиса. Когда ситуация восстановится, фокус сотрудничества снова сместится в сторону выполнения долгосрочных структурных реформ в Украине.
По оценкам украинских властей, первый транш нового кредита МВФ возможен уже до конца месяца.
Как сообщалось, сегодня 21 июня, президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойский» законопроект о банках.