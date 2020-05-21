Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый «антиколомойський» законопроект о банках.

Об этом сообщает Украинская правда.

Отметим, Верховная Рада 13 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

Принятый закон предусматривает изменение процедуры национализации банков и вывод их с рынка. В частности, запрещается отменять решения Нацбанка о неплатежеспособности банка через суд. Что касается национализированных банков, то законом окончательно запрещается отменять решение о национализации, в то же время бывшим владельцам банка позволяют требовать компенсацию, если решение НБУ признают незаконным.

Отметим, что принятие этого закона – одно из ключевых требований Международного валютного фонда, за невыполнение которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу.