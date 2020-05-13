Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который окончательно запрещает возвращение прежним владельцам национализированных банков. «За» проголосовали 270 нардепов.

Обэтом сообщает телеканал 112 Украина.

Закон окончательно запрещает возвращение национализированных банков бывшим владельцам, запрещает возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о своей неплатежеспособности.

Предусматривается возможность компенсации убытков и упущенной выгоды для бывших владельцев банков, ликвидация или национализация которых будет признана незаконной.

В частности, компенсация упущенной выгоды осуществляется в размере прибыли, которую собственник мог бы получить, но решение Нацбанка о неплатежеспособности стало единственной причиной, которая лишила его этой возможности.

Экс-владельцы банка могут получить компенсацию убытков в размере стоимости акций банка на тот день, когда Нацбанк принял решение о неплатежеспособности банка/отзыве банковской лицензии и ликвидации банка.

Стоимость акций определяется в размере суммы, которую за банк уплатил бы покупатель в день урегулирования, учитывая реальное финансовое состояние банка, его бизнес-модель и структуру, а также рыночные условия и макроэкономическую ситуацию. Стоимость акций будет определять международно признанная аудиторская фирма, которая отвечает критериям Нацбанка, а назначать ее будет суд, рассматривающий дело о взыскании ущерба в пользу собственников банка. При этом аудиторская фирма для оценки стоимости акций будет применять международные стандарты финансовой отчетности.

Если финансовая позиция банка свидетельствует, что размер его обязательств превышает размер активов, то будет считаться, что банк не мог бы работать далее и его акции не представляют ценности для покупателя. Если активы банка превышают обязательства, это еще не будет считаться достаточным доказательством того, что его акции имели стоимость.

Согласно закону, бывшие владельцы получают компенсацию исключительно деньгами. При этом признание незаконным решение о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены. Согласно закону, при осуществлении банковского надзора и надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения Национальный банк Украины имеет право применять профессиональное суждение.

Судебные производства, которые начались, но не получили окончательное решение до дня вступления в силу этого Закона, решаются, рассматриваются или пересматриваются по новым правилам, предусмотренным этим документом. Отметим, что принятие этого закона - одно из ключевых требований Международного валютного фонда, за невыполнение которого Украина до сих пор не получила новую кредитную программу.

Напомним, ародный депутат фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что после принятия парламентом закона о банках Нацбанк станет выше Конституции, и нарушает 11 статей.