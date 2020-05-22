Сегодня, 22 мая, цены на нефть обвалились из-за решения Китая отказаться от цели по росту экономики на 2020 год.

Об этом сообщает Лига.

Инвесторы обеспокоены тем, что в результате спрос на сырье и топливо у второго по величине потребителя нефти в мире значительно снизится.

К 9:02 по Киеву, июльские фьючерсы Brent стали упали на 4,42% и торговались по $34,95 за баррель. Накануне цена на Brent превышала $36. Фьючерсы WTI снизились на 5,8% - до $31,97 за баррель. В четверг американская нефть торговалась по $34.

Правительство Китая сегодня заявило об отказе от постановки цели в процентах относительно экономического роста на 2020 год. При этом сообщило о намерениях выпустить специальные гособлигации на сумму 1 триллион юаней ($140 миллиардов) для поддержки компаний и регионов, пострадавших от пандемии.

— Отказ от цели роста может быть интерпретирован как уменьшение внимания к инвестиционной активности и стать негативным для рынка нефти, - отметил Стивен Иннес, главный стратег по рынкам AxiCorp.

По его словам, сырьевой рынок ожидал более инфраструктурного толчка от NPC, поэтому это может стать фактором разочарования.

Ранее сообщалось, что 19 мая цены на нефть начали расти на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.