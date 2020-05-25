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В 2020 году трудовые мигранты переведут в Украину на 2 миллиарда долларов меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Нацбанк.
Отмечается, что в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 миллиона граждан Украины и перевели на родину 12 миллиардов долларов, а в этом планируется около 10 миллиардов.
— Влияние миграции на экономику значителен. По 2019 трудовые мигранты перевели в Украину 12 миллиардов долларов США. Это более 8% ВВП. Через коронавирус и карантин в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около 10 миллиардов долларов США, - говорится в сообщении.
Напомним, что николаевцы задолжали за услуги теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» около 124 миллионов гривен.
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В 2020 году трудовые мигранты переведут в Украину на 2 миллиарда долларов меньше, чем в 2019 году.
Об этом сообщает Нацбанк.
Отмечается, что в прошлом году за рубежом одновременно находилось в среднем около 2,5 миллиона граждан Украины и перевели на родину 12 миллиардов долларов, а в этом планируется около 10 миллиардов.
— Влияние миграции на экономику значителен. По 2019 трудовые мигранты перевели в Украину 12 миллиардов долларов США. Это более 8% ВВП. Через коронавирус и карантин в текущем году переводы заробитчан будут скромнее. Впрочем, все равно составят значительную сумму - около 10 миллиардов долларов США, - говорится в сообщении.
Напомним, что николаевцы задолжали за услуги теплоснабжения ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» около 124 миллионов гривен.