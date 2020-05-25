Департамент ЖКХ собирается потратить 12 миллионов гривен на содержание уличного освещения в течение полугода.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным сайта, чиновники объявили торги с ожидаемой стоимостью в 12 миллионов гривен. Согласно техническому заданию подрядчик должен будет предоставлять в общей сложности 57 услуг до 31 декабря 2020 года.

В частности подрядчик должен будет, менять светильники, которые вышли из строя, очищать электросети от веток, ликвидировать повреждения, менять опоры воздушной линии, красить металлические поверхности, снимать показания счетчиков, содержать аварийно-диспетчерскую службу и выполнять другие виды работ по обслуживанию уличного освещения.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоится 28 июля. То есть, подрядчик будет выполнять работы на протяжении 6 месяцев.

Напомним, в марте чиновники Департамента ЖКХ заключили договор по обслуживанию уличного освещения до 1 июля 2020 года на 15 миллионов гривен.





