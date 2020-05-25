|Скорость ветра:
|2.7 м/с
|Восход солнца:
|05:06
|Заход солнца:
|20:32
|Температура завтра:
|+18 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:57
|Заход солнца:
|20:52
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|26.65 грн
|27.05 грн
|EUR
|28.85 грн
|29.45 грн
На начало мая задолженность по зарплатам перед шахтерами в нескольких так называемых государственных предприятиях оккупированной Донецкой и Луганской областей составляет больше 1,2 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Местным населением крайне негативно воспринимается так называемая «реорганизация» угольной отрасли, которая приведет к закрытию ряда шахт, увольнению десятков тысяч людей и коллапсу социальной инфраструктуры. Это уже вызвало протесты, ведь «реорганизация» происходит на фоне увеличения задолженности по зарплате. Так, после забастовки горняков шахты «Никанор-Новая», им вернули задолженность за 2 месяца из 20. Остальные обещали покрыть до 25 мая. Однако известно, что это обещание уже не выполнят, и это повлечет дальнейшие протесты, - говорится в сообщении.
Сообщается, что ситуация на временно оккупированной Донецкой области аналогична.
В частности, по состоянию на начало мая задолженность по зарплате составляла:
Отмечается, что во избежание социального взрыва периодически осуществляются выплаты 15-25% месячной зарплаты, а людей держат обещаниями. Впрочем, это не останавливает отток кадров.
— Так, в т.н. ГП «Торезантрацит» существует задолженность в размере более 370 миллионов российских рублей перед 13,2 тысяч работников, хотя в настоящее время на предприятии насчитывается менее 8 тысяч человек. Наряду с долгами по зарплате, угольные предприятия на ВОТ ДЛО, значительная часть которых контролируется из России через компанию «Внешторгсервис», зарегистрированную в Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии), накопили миллиардные долги по отчислениям в бюджеты временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, что приближает коллапс бюджетной и социальной сферы, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).
|
Нова сторінка в історії українських спецслужбСтанислав Мартиросов
|
По интервью Гордона с Поклонской и ГиркинымДенис Янтарь
На начало мая задолженность по зарплатам перед шахтерами в нескольких так называемых государственных предприятиях оккупированной Донецкой и Луганской областей составляет больше 1,2 миллиарда рублей.
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
— Местным населением крайне негативно воспринимается так называемая «реорганизация» угольной отрасли, которая приведет к закрытию ряда шахт, увольнению десятков тысяч людей и коллапсу социальной инфраструктуры. Это уже вызвало протесты, ведь «реорганизация» происходит на фоне увеличения задолженности по зарплате. Так, после забастовки горняков шахты «Никанор-Новая», им вернули задолженность за 2 месяца из 20. Остальные обещали покрыть до 25 мая. Однако известно, что это обещание уже не выполнят, и это повлечет дальнейшие протесты, - говорится в сообщении.
Сообщается, что ситуация на временно оккупированной Донецкой области аналогична.
В частности, по состоянию на начало мая задолженность по зарплате составляла:
Отмечается, что во избежание социального взрыва периодически осуществляются выплаты 15-25% месячной зарплаты, а людей держат обещаниями. Впрочем, это не останавливает отток кадров.
— Так, в т.н. ГП «Торезантрацит» существует задолженность в размере более 370 миллионов российских рублей перед 13,2 тысяч работников, хотя в настоящее время на предприятии насчитывается менее 8 тысяч человек. Наряду с долгами по зарплате, угольные предприятия на ВОТ ДЛО, значительная часть которых контролируется из России через компанию «Внешторгсервис», зарегистрированную в Южной Осетии (оккупированная Россией территория Грузии), накопили миллиардные долги по отчислениям в бюджеты временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, что приближает коллапс бюджетной и социальной сферы, - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что Стокгольмское энергоснабжающее предприятие Stockholm Exergi закрыло угольную ТЭЦ KVV6 (Kraftvärmeverk 6).