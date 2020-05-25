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За время пребывания на карантине коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» понес убытки на сумму 600 миллионов гривен.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель директора КП «Киевский метрополитен» Наталка Макогон.
— Недополучение дохода 600 миллионов гривен. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме, — сказала она.
Отметим, что сегодня, 25 мая заработали все линии столичного метрополитена. Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
Напомним, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.
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За время пребывания на карантине коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» понес убытки на сумму 600 миллионов гривен.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель директора КП «Киевский метрополитен» Наталка Макогон.
— Недополучение дохода 600 миллионов гривен. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусмотрел в полном объеме, — сказала она.
Отметим, что сегодня, 25 мая заработали все линии столичного метрополитена. Киевский метрополитен в первый день работы после карантина полупустой, потому что киевляне сознательно отнеслись к своему здоровью и к призывам городских властей пользоваться общественным транспортом только по необходимости.
Напомним, билеты на поезда начнут продавать, когда все области сообщат об эпидемической готовности к запуску железнодорожного транспорта.