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Цены на нефть продолжают рост во вторник на фоне сигналов о сокращении добычи сырья в РФ до уровня, который соответствует условиям соглашения ОПЕК +.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что поддержку рынку также оказывает постепенное снятие карантинных ограничений в различных регионах мира.
В частности, в Японии отменили режим чрезвычайного положения, а в Индии постепенно восстанавливается внутреннее авиасообщение.
По состоянию на 8:10 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 36,23 долларов за баррель - это на 0,7 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.
В то же время июльские фьючерсы на нефть WTI торговались по 34,39 доллара, подорожав на 1,14 доллара.
По состоянию на 9:05 по Киеву июльские фьючерсы на WTI торгуются по 34,49 долларов за баррель, фьючерсы на нефть Brent - по 36,28 долларов за баррель.
Напомним, что цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.
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Цены на нефть продолжают рост во вторник на фоне сигналов о сокращении добычи сырья в РФ до уровня, который соответствует условиям соглашения ОПЕК +.
Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что поддержку рынку также оказывает постепенное снятие карантинных ограничений в различных регионах мира.
В частности, в Японии отменили режим чрезвычайного положения, а в Индии постепенно восстанавливается внутреннее авиасообщение.
По состоянию на 8:10 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 36,23 долларов за баррель - это на 0,7 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.
В то же время июльские фьючерсы на нефть WTI торговались по 34,39 доллара, подорожав на 1,14 доллара.
По состоянию на 9:05 по Киеву июльские фьючерсы на WTI торгуются по 34,49 долларов за баррель, фьючерсы на нефть Brent - по 36,28 долларов за баррель.
Напомним, что цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.