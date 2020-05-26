Цены на нефть продолжают рост во вторник на фоне сигналов о сокращении добычи сырья в РФ до уровня, который соответствует условиям соглашения ОПЕК +.

Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что поддержку рынку также оказывает постепенное снятие карантинных ограничений в различных регионах мира.

В частности, в Японии отменили режим чрезвычайного положения, а в Индии постепенно восстанавливается внутреннее авиасообщение.

По состоянию на 8:10 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 36,23 долларов за баррель - это на 0,7 доллара выше цены на закрытие предыдущей сессии.

В то же время июльские фьючерсы на нефть WTI торговались по 34,39 доллара, подорожав на 1,14 доллара.

По состоянию на 9:05 по Киеву июльские фьючерсы на WTI торгуются по 34,49 долларов за баррель, фьючерсы на нефть Brent - по 36,28 долларов за баррель.

Напомним, что цены на нефть растут на фоне оптимизма по поводу снятия ограничительных мер, связанных с эпидемией коронавируса, и сокращения добычи ведущими производителями.