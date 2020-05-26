В крупнейшем в мире ритейлере мебели и товаров для дома IKEA объяснили почему цены на товары, предложенные на момент запуска онлайн-магазина в Украине выше чем в других странах мира.

В пресс-службе компании объяснили, что это связано с объемами, импортными пошлинами, колебаниями валюты, транспортными расходами, текущими рыночными условиями и прочим, сообщает The Page.

— Мы будем продолжать упорно работать над тем, чтобы в будущем предложить более низкие цены на нашу продукцию и услуги, — отметили в IKEA.

Стоит отметить, что на польском сайте IKEA матрас «Ховог» стоит почти 5,7 тысяч гривен (в эквиваленте), на российском — 3,6 тысяч гривен, а в Украине — 6,5 тысяч гривен. Такая же ситуация и с диваном «Фрихетен». В Польше он стоит почти 9,5 тысяч гривен, в России — 8 тысяч гривен, а украинцам он обойдется в 11 тысяч гривен. Стоит также отметить, что цены на небольшие товары (декор и прочее) не сильно разнятся.

Изначально первый магазин в Украине в новом формате city store компания собиралась открыть в столичном ТРЦ Ocean Mall, запуск которого был запланирован на сентябрь. Однако в марте 2019 года стало известно о том, что открытие ТРЦ откладывается из-за задержки строительства объекта.

Вчера стало известно, что шведская компания IKEA приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Напомним, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.