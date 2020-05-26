Производителям масок и других средств защиты обещают разрешить экспортировать продукцию, если ее невозможно продать в Украине.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совещания с представителями Кабинета министров и правоохранительных органов.

— Также затронули вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет Министров наработает нужные решения, - рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Кабмин разработает решения, которые позволят украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за рубеж при условии, что ее невозможно продать в Украине.