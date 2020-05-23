Кабмин разработает решения, которые позволят украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за рубеж при условии, что ее невозможно продать в Украине.

Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передает сайт президента.

– Также подняли вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров разработает необходимые решения, - передает пресс-служба.

В то же время, президент призвал ускорить процесс закупок средств защиты, антисептиков и оборудования для больниц и аптек.

– Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются задолго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем, - заявил Владимир Зеленский.

Напомним, в течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на 15,2 миллиона долларов — почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года (17 миллионов).