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Кабмин разработает решения, которые позволят украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за рубеж при условии, что ее невозможно продать в Украине.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передает сайт президента.
– Также подняли вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров разработает необходимые решения, - передает пресс-служба.
В то же время, президент призвал ускорить процесс закупок средств защиты, антисептиков и оборудования для больниц и аптек.
– Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются задолго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, в течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на 15,2 миллиона долларов — почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года (17 миллионов).
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Кабмин разработает решения, которые позволят украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию за рубеж при условии, что ее невозможно продать в Украине.
Об этом стало известно в ходе совещания под председательством Владимира Зеленского по предотвращению распространения COVID-19, передает сайт президента.
– Также подняли вопрос предоставления возможности украинским производителям масок и других средств защиты экспортировать свою продукцию при условии, что ее невозможно продать в Украине, но она соответствует требованиям других государств. Президент поддержал это. Уже на следующей неделе Кабинет министров разработает необходимые решения, - передает пресс-служба.
В то же время, президент призвал ускорить процесс закупок средств защиты, антисептиков и оборудования для больниц и аптек.
– Больницы, медики, аптеки – везде должны быть маски, дезинфекторы, оборудование. Закупки продолжаются задолго. Надо искать выходы, чтобы сократить этот процесс, чтобы в дальнейшем министерство закупало все быстрее. Какая у нас сложная бюрократия, мы знаем. Найдите пути упростить ее. Каждая задержка может стоить нам жизней. В мире ожидают вторую волну коронавируса. Мы сравнительно хорошо прошли первую, хотя, к сожалению, потеряли более 600 жизней. Должны быть готовы со всеми процедурами и в дальнейшем, - заявил Владимир Зеленский.
Напомним, в течение января-февраля 2020 года из Украины экспортировали медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия распространению коронавируса на 15,2 миллиона долларов — почти столько же, как за 4 последних месяца 2019 года (17 миллионов).